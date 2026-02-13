Acusan a hombre de homicidio negligente por muerte de su esposa tras presunto disparo accidental en Vega Baja

La jueza Carolina Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto contra un hombre por la muerte de su esposa tras un presunto disparo accidental en una residencia de la urbanización Ciara del Sol en el pueblo de Vega Baja.

El imputado, identificado como Luis E. Cabán Rosario, de 69 años, enfrenta cargos por homicidio negligente, por los hechos ocurridos el pasado miércoles, 11 de febrero, donde falleció su esposa, Ignacia Santiago Labrador, de 79 años.

Durante la vista de determinación de causa, la togada le impuso a Cabán Rosario una fianza de $100,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en la institución correccional de Bayamón.

Según la investigación realizada por la Policía, Cabán Rosario alegó que, mientras se encontraba limpiando un arma de fuego junto a su esposa, presuntamente, el arma se le disparó. En consecuencia, resultó con una herida de bala en el área del muslo, que le provocó la muerte en el lugar.

Tras el incidente, el imputado fue transportado a una institución hospitalaria “tras sentirse descompensado”, según la Uniformada.

El caso fue investigado por la agente Arlene Fernández, de la División de Homicidios de Vega Baja. Posteriormente, el caso fue consultado con la fiscal Angie Jiménez, quien instruyó a radicar los cargos.