NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a mujer y hombre asesinados en Ceiba

Las víctimas tenían expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas

13 de febrero de 2026 - 9:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del doble crimen no se ocuparon casquillos de bala, por lo que la Policía estima que los hombres fueron ejecutados en otro lugar. (GFR Media)
Una imagen de archivo de la escena del doble crimen. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía identificó a las víctimas del doble asesinato ocurrido el jueves en el kilómetro 7.4 de la PR-971, en el barrio Río Arriba, en Ceiba.

Fueron identificados como Emily Anngely Ledesma Vázquez, de 40 años, y Alexandro Meléndez Geigel, de 45, vecinos de la Barriada Obrera en Fajardo, confirmó la Oficina de Prensa de la Uniformada.

Ambos tenían antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

Además, Meléndez Geigel fue intervenido por agentes adscritos a la División de Drogas de Fajardo por una supuesta operación de un punto de drogas.

Según el reporte preliminar de los hechos, fue una llamada recibida a las 3:18 p.m. del jueves, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que alertó a las autoridades sobre disparos en el área.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre y una mujer tendidos en el suelo con múltiples heridas de bala, que le causaron la muerte en el acto.

De momento, la Policía no descarta ningún móvil relacionado a este doble asesinato.

La agente Keyla Cepeda Pizarro, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal Daniel G. Feliciano Rivera, investigaron la escena.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Noticias
