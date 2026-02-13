Identifican a mujer y hombre asesinados en Ceiba

La Policía identificó a las víctimas del doble asesinato ocurrido el jueves en el kilómetro 7.4 de la PR-971, en el barrio Río Arriba, en Ceiba.

Fueron identificados como Emily Anngely Ledesma Vázquez, de 40 años, y Alexandro Meléndez Geigel, de 45, vecinos de la Barriada Obrera en Fajardo, confirmó la Oficina de Prensa de la Uniformada.

Ambos tenían antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

Además, Meléndez Geigel fue intervenido por agentes adscritos a la División de Drogas de Fajardo por una supuesta operación de un punto de drogas.

Según el reporte preliminar de los hechos, fue una llamada recibida a las 3:18 p.m. del jueves, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que alertó a las autoridades sobre disparos en el área.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre y una mujer tendidos en el suelo con múltiples heridas de bala, que le causaron la muerte en el acto.

De momento, la Policía no descarta ningún móvil relacionado a este doble asesinato.