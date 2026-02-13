Identifican a mujer y hombre asesinados en Ceiba
Las víctimas tenían expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas
13 de febrero de 2026 - 9:14 AM
13 de febrero de 2026 - 9:14 AM
La Policía identificó a las víctimas del doble asesinato ocurrido el jueves en el kilómetro 7.4 de la PR-971, en el barrio Río Arriba, en Ceiba.
Fueron identificados como Emily Anngely Ledesma Vázquez, de 40 años, y Alexandro Meléndez Geigel, de 45, vecinos de la Barriada Obrera en Fajardo, confirmó la Oficina de Prensa de la Uniformada.
Ambos tenían antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas.
Además, Meléndez Geigel fue intervenido por agentes adscritos a la División de Drogas de Fajardo por una supuesta operación de un punto de drogas.
Según el reporte preliminar de los hechos, fue una llamada recibida a las 3:18 p.m. del jueves, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que alertó a las autoridades sobre disparos en el área.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre y una mujer tendidos en el suelo con múltiples heridas de bala, que le causaron la muerte en el acto.
De momento, la Policía no descarta ningún móvil relacionado a este doble asesinato.
La agente Keyla Cepeda Pizarro, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal Daniel G. Feliciano Rivera, investigaron la escena.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: