Reportan el asesinato de una mujer y un hombre en Ceiba
Una llamada a la Policía alertó sobre disparos en el barrio Río Arriba
12 de febrero de 2026 - 4:06 PM
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo investigan las circunstancias en que murieron un hombre y una mujer en horas de la tarde de este jueves, en el barrio Río Arriba de Ceiba, informó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó sobre disparos en el kilómetro 7.4 de la carretera PR-971, en ese sector.
Al llegar, los agentes encontraron a las víctimas tendidas en el suelo y con múltiples heridas de bala, que se presume le ocasionaron la muerte en el lugar.
Las víctimas aún no han sido identificadas.
