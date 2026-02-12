Reportan el asesinato de una mujer y un hombre en Ceiba

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo investigan las circunstancias en que murieron un hombre y una mujer en horas de la tarde de este jueves, en el barrio Río Arriba de Ceiba, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó sobre disparos en el kilómetro 7.4 de la carretera PR-971, en ese sector.

Al llegar, los agentes encontraron a las víctimas tendidas en el suelo y con múltiples heridas de bala, que se presume le ocasionaron la muerte en el lugar.