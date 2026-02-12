En Arecibo: amarran a un hombre en su casa y le roban su vehículo
Se trata de una Chevrolet Tahoe gris del año 2015
12 de febrero de 2026 - 2:23 PM
Según información preliminar, los hechos tuvieron lugar en una residencia de la urbanización Costa del Atlántico, ubicada en el barrio Islote del mencionado municipio.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que tres individuos “con armas de fuego llegaron hasta la calle Playera de la urbanización”.
El informe policíaco agregó que allí “sorprendieron a un matrimonio en su residencia y mediante amenaza le hurtaron su vehículo”.
“Los individuos amarraron con cinta adhesiva al dueño de la residencia”, añadió.
La Policía describió el auto robado como un Chevrolet Tahoe gris, de 2015, con la tablilla IIX-667.
La agente Guillermina Figueroa Cortés, adscrita al Precinto 107 de Arecibo, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División Robos.
