En Arecibo: amarran a un hombre en su casa y le roban su vehículo

La Policía investiga un robo domiciliario reportado en la mañana de hoy, jueves, en Arecibo.

Según información preliminar, los hechos tuvieron lugar en una residencia de la urbanización Costa del Atlántico, ubicada en el barrio Islote del mencionado municipio.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que tres individuos “con armas de fuego llegaron hasta la calle Playera de la urbanización”.

El informe policíaco agregó que allí “sorprendieron a un matrimonio en su residencia y mediante amenaza le hurtaron su vehículo”.

“Los individuos amarraron con cinta adhesiva al dueño de la residencia”, añadió.

La Policía describió el auto robado como un Chevrolet Tahoe gris, de 2015, con la tablilla IIX-667.