Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

En Arecibo: amarran a un hombre en su casa y le roban su vehículo

Se trata de una Chevrolet Tahoe gris del año 2015

12 de febrero de 2026 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía investiga los pormenores del robo domiciliario que se produjo a la 1:00 p.m. de hoy.
La querella fue investigada preliminarmente por el Precinto 107 de Arecibo y luego fue referido a la División de Robos.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo domiciliario reportado en la mañana de hoy, jueves, en Arecibo.

RELACIONADAS

Según información preliminar, los hechos tuvieron lugar en una residencia de la urbanización Costa del Atlántico, ubicada en el barrio Islote del mencionado municipio.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que tres individuos “con armas de fuego llegaron hasta la calle Playera de la urbanización”.

El informe policíaco agregó que allí “sorprendieron a un matrimonio en su residencia y mediante amenaza le hurtaron su vehículo”.

“Los individuos amarraron con cinta adhesiva al dueño de la residencia”, añadió.

La Policía describió el auto robado como un Chevrolet Tahoe gris, de 2015, con la tablilla IIX-667.

La agente Guillermina Figueroa Cortés, adscrita al Precinto 107 de Arecibo, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División Robos.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsRobos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: