NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ocupan potentes armas de fuego durante allanamiento en Trujillo Alto

La Policía arrestó a un hombre, a quien vincula con “una organización peligrosa”

12 de febrero de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un allanamiento resultó en el arresto de un hombre de 29 años y la ocupación de cuatro armas de fuego en Trujillo Alto. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Tres armas potentes fueron ocupadas durante un allanamiento de la Policía en la mañana de hoy, jueves, en Trujillo Alto.

La intervención fue llevada a cabo por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos en una residencia en el camino Los Olmos.

De acuerdo con la Uniformada, en el lugar también ocuparon una pistola y municiones, por lo que el caso será consultado con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

“Al diligenciar la orden de allanamiento se ocupan tres rifles. Son dos AK-47, un rifle AR-15. Son armas de alto poder”, dijo el director de la División, Joey Fontánez, en entrevista con WAPA TV.

Un allanamiento resultó en el arresto de un hombre de 29 años y la ocupación de cuatro armas de fuego en Trujillo Alto.
Un allanamiento resultó en el arresto de un hombre de 29 años y la ocupación de cuatro armas de fuego en Trujillo Alto. (Suministrada)

Agregó que, además, ocuparon “una pistola que está modificada para disparar en automático y gran cantidad de municiones”, así como “parafernalia, que es material para procesar sustancias controladas”.

También señaló que incautaron “cinco libras de marihuana y gran cantidad de dinero que está siendo contabilizado, entre otras cosas” y un vehículo.

Según Fontánez, en el lugar arrestaron a un hombre de 29 años que, según alegó, “pertenece a una organización criminal que ubica en el área de Trujillo Alto”.

“Es el ‘runner’ de la misma. Es la persona encargada de guardar y entregar los paquetes que a diario se venden en puntos de droga”, afirmó. “Está siendo investigado por el negociado de Inteligencia y Arrestos”.

