Ocupan potentes armas de fuego durante allanamiento en Trujillo Alto

Tres armas potentes fueron ocupadas durante un allanamiento de la Policía en la mañana de hoy, jueves, en Trujillo Alto.

La intervención fue llevada a cabo por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos en una residencia en el camino Los Olmos.

De acuerdo con la Uniformada, en el lugar también ocuparon una pistola y municiones, por lo que el caso será consultado con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

“Al diligenciar la orden de allanamiento se ocupan tres rifles. Son dos AK-47, un rifle AR-15. Son armas de alto poder”, dijo el director de la División, Joey Fontánez, en entrevista con WAPA TV.

Un allanamiento resultó en el arresto de un hombre de 29 años y la ocupación de cuatro armas de fuego en Trujillo Alto. (Suministrada)

Agregó que, además, ocuparon “una pistola que está modificada para disparar en automático y gran cantidad de municiones”, así como “parafernalia, que es material para procesar sustancias controladas”.

También señaló que incautaron “cinco libras de marihuana y gran cantidad de dinero que está siendo contabilizado, entre otras cosas” y un vehículo.

Según Fontánez, en el lugar arrestaron a un hombre de 29 años que, según alegó, “pertenece a una organización criminal que ubica en el área de Trujillo Alto”.