Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Capturan a hombre con orden de arresto por violencia doméstica

El imputado ingresó a la cárcel tras no prestar la fianza de $25,000 impuesta por el tribunal

12 de febrero de 2026 - 8:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La orden de arresto contra García Marrero fue expedida el pasado 31 de enero del año en curso. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Agentes de la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía efectuaron hoy el arresto de Felipe García Marrero, de 31 años, por presuntas violaciones a la Ley 54.

RELACIONADAS

El hombre, residente de San Juan, fue llevado ante la jueza Dayra Z. Infante Bosques y posteriormente ingresado en la cárcel de Bayamón al no prestar la fianza impuesta de $25,000

La vista preliminar para García Marrero quedó programada para una fecha más adelante
La vista preliminar para García Marrero quedó programada para una fecha más adelante (Suministrada)

El arresto fue realizado por el agente Joel Quintana Torres en la avenida 65 de Infantería en San Juan.

La orden de arresto contra García Marrero fue expedida el pasado 31 de enero del año en curso.

La vista preliminar fue pautada para una fecha posterior.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Tags
Ley 54San JuanPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: