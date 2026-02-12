Capturan a hombre con orden de arresto por violencia doméstica
El imputado ingresó a la cárcel tras no prestar la fianza de $25,000 impuesta por el tribunal
12 de febrero de 2026 - 8:42 AM
12 de febrero de 2026 - 8:42 AM
Agentes de la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía efectuaron hoy el arresto de Felipe García Marrero, de 31 años, por presuntas violaciones a la Ley 54.
El hombre, residente de San Juan, fue llevado ante la jueza Dayra Z. Infante Bosques y posteriormente ingresado en la cárcel de Bayamón al no prestar la fianza impuesta de $25,000
El arresto fue realizado por el agente Joel Quintana Torres en la avenida 65 de Infantería en San Juan.
La orden de arresto contra García Marrero fue expedida el pasado 31 de enero del año en curso.
La vista preliminar fue pautada para una fecha posterior.
---
La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: