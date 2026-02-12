Capturan a hombre con orden de arresto por violencia doméstica

Agentes de la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía efectuaron hoy el arresto de Felipe García Marrero, de 31 años, por presuntas violaciones a la Ley 54.

El hombre, residente de San Juan, fue llevado ante la jueza Dayra Z. Infante Bosques y posteriormente ingresado en la cárcel de Bayamón al no prestar la fianza impuesta de $25,000

La vista preliminar para García Marrero quedó programada para una fecha más adelante (Suministrada)

El arresto fue realizado por el agente Joel Quintana Torres en la avenida 65 de Infantería en San Juan.

La orden de arresto contra García Marrero fue expedida el pasado 31 de enero del año en curso.

La vista preliminar fue pautada para una fecha posterior.

---