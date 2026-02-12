Una barcaza encalló el lunes en la orilla del rompeolas frente al Castillo San Felipe del Morro, en la entrada de la bahía de San Juan.

Intentarán extraer combustible de barcaza encallada mientras evalúan vías para removerla. Una barcaza encalló el lunes en la orilla del rompeolas frente al Castillo San Felipe del Morro, en la entrada de la bahía de San Juan.

1 / 23 | Intentarán extraer combustible de barcaza encallada mientras evalúan vías para removerla. Una barcaza encalló el lunes en la orilla del rompeolas frente al Castillo San Felipe del Morro, en la entrada de la bahía de San Juan. - Xavier Araújo

Personal especializado intentará extraer el combustible que quede dentro de una barcaza que encalló el lunes en el rompeolas frente al castillo San Felipe del Morro, en la entrada de la Bahía de San Juan, mientras evalúan el plan que seguirán para removerla del lugar.

En entrevista con El Nuevo Día, el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, explicó que los expertos de una compañía contratada llevaron a cabo una evaluación el miércoles y tratarán a de aprovechar una mejoría en las condiciones de las marejadas que han afectado la costa de Puerto Rico durante esta semana.

“Se ven mejor (las condiciones del mar). Por eso están haciendo los esfuerzos para tratar de remover el combustible hoy. Mañana seguirán mejorando las condiciones, así que están tratando de adelantar todo lo que se pueda en esa ventana de tiempo, empezando por remover ese combustible en el día de hoy si es posible”, indicó.

PUBLICIDAD

Detalló que ese “personal de salvamento” comenzó a evaluar los tanques de combustible que están en la barcaza, en los que es estima había 1,000 galones de diésel, aproximadamente.

Barcaza encalla en la orilla del rompeolas frente al Morro Se trata de un transporte de combustible, pero se informó que iba vacía al momento del accidente.

“De esos diez tanques, cuatro han sufrido daños y están comprometidos, así que agua está entrado”, indicó Castrodad.

“En los otros (seis) tanques no hay evidencia de que haya entrado agua y esos son los que están tratando de accesar hoy para remover cualquier remanente de combustible que haya en esos tanques”, agregó.

Con relación al combustible que estaba en los cuatro tanques averiados, dijo que “eso puede haber descargado. No hay manera recuperar ese material”.

Según Castrodad, al momento no cuentan con un estimado de cuánto de los 1,000 galones de diésel se pudo haber derramado en el mar.

“Con el embate de las olas y con el sol, ese material se va a disipar y evaporar”, añadió. “No es (combustible tipo) bunker-C. Es diésel liviano, que se va a disipar con bastante rapidez en el ambiente”.

Mientras, apuntó que el equipo de salvamento" sigue “haciendo las evaluaciones de la condición estructural de la barcaza en su totalidad para poder presentar cuál va a ser su plan en cuanto a lo que van a ser los trabajos de remoción”.

“Si la embarcación está destrozada, pues tendrán que hacer unas recomendaciones diferentes a si ha sufrido algunos daños y puede aguantar otro tipo de propuesta. Todavía no podemos adelantar qué van a hacer”, abundó Castrodad, quien aclaró que la Guardia Costera “no es quien remueve la embarcación, sino que maneja el incidente y está a cargo de la coordinación interagencial”.

PUBLICIDAD

La barcaza encalló el lunes, después de que el cable de un bote que la remolcaba se rompió. Luego, las fuertes marejadas la empujaron hasta el rompeolas.

Con relación a la investigación del incidente, Castrodad dijo que “comenzó desde el primer día y continúa. Hay muchas cosas que tienen que averiguar. No sé cuanto tiempo dure eso, pero hasta que no termine, no podemos decir nada sobre el progreso”.

“Es un proceso aparte que lleva la Guardia Costera y se lleva desde el primer día para determinar la causa, y si se encuentra qué fue lo que falló, buscar evitar que un caso de estos pase en el futuro”, precisó.

Asimismo, reiteró que el público puede esperar que la barcaza dure varios días más en el lugar, aunque no se tiene un estimado claro todavía sobre cuánto tardaría la remoción.