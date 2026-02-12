Arrestan en Ohio a “Cacique Hurakán”, quien enfrenta cargos en Puerto Rico por agresión sexual contra una menor de 12 años
Los cargos contra Rafael A. Báez Adorno se radicaron en ausencia en abril 2023
12 de febrero de 2026 - 3:47 PM
Un hombre contra quien pesan cargos de agresión sexual contra una menor de 12 años fue capturado en la tarde del jueves en Ohio.
De acuerdo a un comunicado de la Policía, se trata de Rafael A. Báez Adorno, conocido como “Cacique Hurakán”, a quien se le radicaron cargos en ausencia en abril de 2023 en el Tribunal de Arecibo.
El prófugo fue encontrado luego de una investigación de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía y del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals) en Puerto Rico.
Tras ponerse bajo custodia, se completó el proceso de extradición para que Báez Adorno respondiera a los cargos en su contra en Puerto Rico.
