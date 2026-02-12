Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan en Ohio a “Cacique Hurakán”, quien enfrenta cargos en Puerto Rico por agresión sexual contra una menor de 12 años

Los cargos contra Rafael A. Báez Adorno se radicaron en ausencia en abril 2023

12 de febrero de 2026 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El prófugo fue encontrado luego de una investigación de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía y del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals) en Puerto Rico. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre contra quien pesan cargos de agresión sexual contra una menor de 12 años fue capturado en la tarde del jueves en Ohio.

De acuerdo a un comunicado de la Policía, se trata de Rafael A. Báez Adorno, conocido como “Cacique Hurakán”, a quien se le radicaron cargos en ausencia en abril de 2023 en el Tribunal de Arecibo.

El prófugo fue encontrado luego de una investigación de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía y del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals) en Puerto Rico.

Tras ponerse bajo custodia, se completó el proceso de extradición para que Báez Adorno respondiera a los cargos en su contra en Puerto Rico.

Rafael A. Báez Adorno de 43 años y natural de Arecibo, quien se hace llamar Cacique Hurakán, fue acusado en ausencia por presunta agresión sexual a una menor.
Rafael A. Báez Adorno de 43 años y natural de Arecibo, quien se hace llamar Cacique Hurakán, fue acusado en ausencia por presunta agresión sexual a una menor. (Suministrada)
