Atan a mujer durante robo domiciliario en Caimito y le llevan más de $15,000 en efectivo

Una mujer fue atada y despojada de $15,472 en efectivo, además de armas de fuego, joyería y otras pertenencias, durante un robo domiciliario perpetrado por al menos dos individuos armados en el camino Los Cotto, en la PR-842, en Caimito, San Juan.

Según información preliminar de la Policía, el incidente fue reportado a eso de las 3:29 p.m. del miércoles mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar al lugar, los agentes fueron notificados de que los sospechosos irrumpieron en la residencia, la ataron, y se apropiaron de diez cajas de perfumes, un teléfono celular, varios relojes y joyería valorada en aproximadamente $10,000.

Además, se llevaron dos armas de fuego —una Smith & Wesson Equalizer calibre 9 milímetros y una Taurus G2c calibre 9 milímetros—, cuatro cajas de municiones calibre 9 milímetros, seis cargadores y un vehículo Dodge RAM 2500 negro, tablilla 980389.

La Policía indicó que los asaltantes huyeron del lugar sin causarle daño físico a la perjudicada.