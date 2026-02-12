Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atan a mujer durante robo domiciliario en Caimito y le llevan más de $15,000 en efectivo

Al menos dos individuos armados irrumpieron en la residencia y se apropiaron también de armas de fuego y joyería

12 de febrero de 2026 - 12:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso se esclareció luego de que uno de los participantes les declaró a los investigadores que estuvo presente durante la planificación del asalto y en el robo domiciliario. (GFR Media)
La División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer fue atada y despojada de $15,472 en efectivo, además de armas de fuego, joyería y otras pertenencias, durante un robo domiciliario perpetrado por al menos dos individuos armados en el camino Los Cotto, en la PR-842, en Caimito, San Juan.

RELACIONADAS

Según información preliminar de la Policía, el incidente fue reportado a eso de las 3:29 p.m. del miércoles mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar al lugar, los agentes fueron notificados de que los sospechosos irrumpieron en la residencia, la ataron, y se apropiaron de diez cajas de perfumes, un teléfono celular, varios relojes y joyería valorada en aproximadamente $10,000.

Además, se llevaron dos armas de fuego —una Smith & Wesson Equalizer calibre 9 milímetros y una Taurus G2c calibre 9 milímetros—, cuatro cajas de municiones calibre 9 milímetros, seis cargadores y un vehículo Dodge RAM 2500 negro, tablilla 980389.

La Policía indicó que los asaltantes huyeron del lugar sin causarle daño físico a la perjudicada.

La División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobo domiciliarioCaimito
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
