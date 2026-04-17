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Director en funciones de ICE, Todd Lyons, dimitirá a finales de mayo, según el Departamento de Seguridad Nacional

No está claro porqué dimitió o quién lo sustituirá

17 de abril de 2026 - 10:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lyons, que se incorporó al ICE en 2007 como agente de control de inmigración en Texas, dirigió la agencia que se encontraba en el centro de los planes de Trump para reformar la inmigración en EE. UU. (MATT KAMINSKY)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), Todd Lyons, una figura clave en la ejecución del programa de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, dimitirá a finales de mayo, según anunciaron el jueves funcionarios federales.

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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, describió a Lyons como un gran líder del ICE que contribuyó a que las comunidades estadounidenses fueran más seguras.

“Le deseamos suerte en su próxima oportunidad en el sector privado”, dijo Mullin en un comunicado.

El último día de Lyons será el 31 de mayo, según Mullin.

Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis)Varias personas esperan en las largas colas de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en el barrio de Queens de Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (AP Photo/Ryan Murphy)Varias personas esperan en una cola de la TSA en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el domingo 22 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura)
1 / 14 | En imágenes: así se ve la presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos. Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis) - Angelina Katsanis

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, describió a Lyons en una publicación en X como “un patriota estadounidense que hizo que nuestro país fuera más seguro”.

No quedó claro de inmediato por qué dimitía Lyons, ni quién le sustituiría.

Lyons, que se incorporó al ICE en 2007 como agente de control de inmigración en Texas, dirigió la agencia que se encontraba en el centro de los planes de Trump para reformar la inmigración en EE. UU.

Bajo su liderazgo, la agencia recibió una inyección masiva de fondos a través del Congreso, que utilizó para ampliar la contratación y la capacidad de detención. Bajo el mando de Lyons, el ICE también intensificó las detenciones para satisfacer la demanda de la Administración. Lyons firmó un memorándum, al que tuvo acceso por primera vez The Associated Press, que otorgaba a los agentes federales de inmigración amplios poderes para entrar por la fuerza en viviendas y realizar detenciones sin una orden judicial.

El ICE también desempeñó un papel central en una serie de operaciones de control de la inmigración de gran repercusión mediática en ciudades estadounidenses, entre ellas Chicago y Minneapolis, un despliegue que terminó tras la oleada de críticas que se desató por la muerte de dos manifestantes estadounidenses.

La percepción pública de ICE bajo el mando de Lyons era baja. En una encuesta de AP-NORC realizada en febrero, la mayoría de los adultos estadounidenses, incluidos los independientes, afirmaron tener una opinión desfavorable de la agencia.

El “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, describió a Lyons como una persona que prestaba servicio de forma desinteresada y como “un director en funciones de ICE muy respetado y eficaz”.

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