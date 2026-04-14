Hombre baleado por ICE en California enfrentará cargos por atropellar a un agente federal

Sacramento, California- Un hombre que recibió múltiples disparos durante un arresto por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el centro de California la semana pasada comparecerá ante el tribunal el martes para enfrentarse a los cargos de que agredió a un agente federal con su vehículo, dijeron los fiscales federales.

La Fiscalía Federal del Distrito Este de California alega que Carlos Iván Mendoza Hernández condujo hacia delante y golpeó a un agente federal con su coche y dio marcha atrás contra un vehículo de las fuerzas del orden después de que le dieran el alto el 7 de abril. Se espera que Mendoza comparezca ante el tribunal de Sacramento.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dijo que los agentes del ICE hicieron disparos defensivos contra Mendoza después de que intentara chocar contra ellos. El DHS dijo que estaban llevando a cabo una parada de aplicación de la ley dirigida a Mendoza, de 36 años, en Patterson, una ciudad a unas 75 millas al sureste de San Francisco. Los funcionarios lo describieron como un presunto miembro de una banda buscado para ser interrogado en El Salvador en relación con un asesinato.

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El abogado de Mendoza, Patrick Kolasinski, ha dicho que su cliente entró en pánico e intentó huir cuando los agentes del ICE bloquearon su coche.

Las imágenes de una dashcam obtenidas por KCRA-TV muestran a tres agentes de pie alrededor de un vehículo parado en el arcén de una carretera. Uno de los agentes parece estar tocando la ventanilla del lado del conductor cuando el coche empieza a retroceder y a girar, golpeando a un vehículo que circula detrás. Al menos dos de los agentes tienen las armas desenfundadas, apuntando al coche. A continuación, el conductor avanza hacia donde se encuentran los hombres y gira bruscamente, pasando por encima de la mediana de la calzada.

El vídeo no tiene sonido y no está claro cuándo se produjeron los disparos ni si alguno de ellos dijo algo.

1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker 1 / 13 Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. Michael Owen Baker Compartir

Kolasinski ha declarado que los agentes dispararon contra Mendoza mientras el coche estaba parado y que éste se alejó para huir de los disparos.

“Hace todo lo posible para no atropellarles”, dijo el abogado sobre la reacción de su cliente durante el alto.

Kolasinski también refuta las afirmaciones del DHS de que existía una orden de detención contra su cliente. Dijo que Mendoza, que está prometido con una ciudadana estadounidense, es obrero y padre de una hija de 2 años. Ha sido detenido por infracciones de tráfico menores, pero no tiene antecedentes penales en Estados Unidos y no es objeto de una orden de detención en El Salvador, donde fue absuelto de asesinato.

“Estamos preparados para combatirlas”, dijo Kolasinski sobre las acusaciones.

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Ni el DHS ni el ICE han respondido a las peticiones de Associated Press para comentar las afirmaciones del abogado.

El encuentro se produjo entre una serie de tiroteos durante el agresivo impulso de la administración Trump para detener y deportar a los inmigrantes en el país ilegalmente, sobre los cuales se han planteado preguntas a los funcionarios federales de inmigración.

Kolasinski ha dicho que Mendoza, un ciudadano con doble nacionalidad de El Salvador y México, llegó a Estados Unidos en 2019, pero dijo que no sabía el estatus legal de su cliente ni cómo llegó al país. Funcionarios federales dicen que está en el país ilegalmente.

Mendoza fue sometido a tres operaciones por múltiples heridas de bala, dijo su abogado. Mendoza tiene dificultades para hablar porque recibió un disparo en la mandíbula, pero insiste en que nunca fue miembro de una banda, dijo Kolasinski.