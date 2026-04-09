Hombre baleado por el ICE en California no intentó atropellar a agentes, dice su abogado

El abogado de un hombre baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un arresto en el centro de California afirmó que su cliente no intentó atropellar a los agentes con su automóvil y cuestionó las versiones de que existe una orden de arresto en su contra en El Salvador.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que agentes del ICE dispararon tiros defensivos contra Carlos Iván Mendoza Hernández cuando intentó embestirlos con su auto el martes. El DHS indicó que realizaban una detención dirigida a Mendoza, de 36 años, en Patterson, una ciudad a unas 75 millas al sureste de San Francisco. Las autoridades lo describieron como presunto miembro de una pandilla, buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un homicidio.

El abogado Patrick Kolasinski, quien representa a Mendoza y a su familia, señaló durante una conferencia de prensa que su cliente ha sido detenido por infracciones menores de tránsito, pero no tiene antecedentes penales en Estados Unidos y no es objeto de una orden de arresto en El Salvador, donde fue absuelto de asesinato.

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Kolasinski comentó que no ha encontrado evidencia de que su cliente haya formado parte de alguna pandilla callejera, aunque añadió que no ha tenido la oportunidad de hablar con él para confirmarlo.

1 / 14 | En imágenes: así se ve la presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos. Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis) - Angelina Katsanis 1 / 14 En imágenes: así se ve la presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis) Angelina Katsanis Compartir

“Si lo liberaron tras ser absuelto, sin ninguna otra medida en su contra, no puede tener una orden judicial”, sostuvo Kolasinski. “Así que esa información debe ser errónea o completamente inventada. Y solo el DHS sabe qué es lo que está viendo”.

Según un documento judicial del 25 de octubre de 2019 emitido por un juez en El Salvador, Mendoza, que entonces tenía 29 años, fue absuelto tras ser acusado de asesinato y se ordenó su liberación inmediata. En el documento se enumera a otras 10 personas que fueron condenadas por diversos delitos, desde robo agravado hasta asesinato, y se menciona que al menos una de ellas era integrante de la pandilla Calle 18. Pero en el documento no se menciona que Mendoza pertenezca a una pandilla ni que se le acuse de realizar actividades relacionadas con pandillas.

El encuentro del martes fue parte de una serie de tiroteos ocurridos durante la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump para detener y deportar a inmigrantes indocumentados, en los que se han planteado dudas sobre los relatos de los funcionarios federales de inmigración.

Hasta el momento, el DHS no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones del abogado.

“Es un buen tipo. Es una persona trabajadora”, expresó Cindy, la prometida de Mendoza, quien no proporcionó su apellido debido a que teme por su seguridad debido a la atención que ha recibido el caso. Afirmó que la ofensiva migratoria del gobierno de Trump perjudica a las familias.

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Dijo en español que a Mendoza lo detuvieron recientemente por un parabrisas agrietado en otra localidad.

Imágenes de una cámara de tablero obtenidas por KCRA-TV muestran a tres agentes de pie alrededor de un vehículo detenido al costado de una carretera. Uno de los agentes parece estar tocando la ventanilla del lado del conductor cuando el auto comienza a retroceder y girar, golpeando a un vehículo detrás. Al menos dos de los agentes tienen armas desenfundadas, apuntando al automóvil. Luego el conductor avanza hacia donde están los hombres y gira bruscamente, pasando por encima del separador central de la vía.

El video no tiene sonido y no está claro cuándo se efectuaron los disparos ni si se dijo algo.

“Está haciendo todo lo que puede para no atropellarlos”, manifestó el abogado sobre la reacción de su cliente durante el arresto. Indicó que cree que su cliente entró en pánico e intentó huir. El DHS afirmó que los agentes del ICE actuaron conforme a su entrenamiento.

La familia de Mendoza y su abogado no han podido verlo desde que fue hospitalizado, y hasta el miércoles, su condición era desconocida, dijo Kolanski. Les informaron, a través de una trabajadora social, que se encuentra estable.

El abogado explicó que Mendoza, con doble ciudadanía salvadoreña y mexicana, llegó a Estados Unidos en 2019, pero señaló que no conoce su estatus legal ni cómo ingresó al país, y que esperaba hablar con él para obtener esos detalles. Añadió que las autoridades federales no han dicho si Mendoza fue arrestado por un delito o si está bajo custodia como víctima de un tiroteo.

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Kolasinski indicó que su cliente trabaja como obrero reparando daños causados por incendios. Tiene una hija de 2 años y está comprometido con una ciudadana de Estados Unidos, agregó.

Kolasinski sostuvo que los agentes pusieron en peligro a todos al abrir la puerta del auto cuando Mendoza intentó huir. “Puede que eso sea entrenamiento del ICE, pero si lo es, es un entrenamiento horrible”, afirmó.