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México le pide a Estados Unidos rendir cuentas por migrantes muertos bajo custodia del ICE

El pasado lunes la Cancillería reportó la muerte de otro nacional mexicano en un centro de detención en Luisiana

14 de abril de 2026 - 1:22 PM

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó que también impulsan acciones legales a nivel internacional “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que “no ha habido respuestas puntuales” sobre las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), por lo que su Gobierno ha intensificado acciones diplomáticas y legales.

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“No ha habido respuestas puntuales a cada caso”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Su reacción ocurre luego de que el lunes la Cancillería mexicana reportara la muerte de otro connacional en un centro de detención en Luisiana, con lo que suman al menos 15 mexicanos fallecidos en instalaciones migratorias estadounidenses desde el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero de 2025, en un contexto de aumento de detenciones por políticas más estrictas.

Ante esta situación, Sheinbaum indicó que México ha elevado el tono diplomático ante Washington.

“Se hizo una carta muy fuerte. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Gobierno de Estados Unidos”, señaló.

La mandataria dijo que también ordenó reforzar la vigilancia consular en los centros de detención migratoria.

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“(Dí) instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del Gobierno de Estados Unidos de ICE para que visiten diario los centros de detención. Ellos los visitaban cada semana. Ahora les pedí que visiten diario, si no es el cónsul de manera personal, una persona del consulado”, dijo.

Sheinbaum destacó que también impulsan acciones legales a nivel internacional “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y el Gobierno está “revisando ante otras instancias de Naciones Unidas para denunciar estas prácticas en los centros de detención”.

“Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el Gobierno de los Estados Unidos”, apuntó, al tiempo que subrayó que deben determinarse las condiciones en las que ocurrieron los fallecimientos, especialmente si hubo “un presunto maltrato o una violación a los derechos humanos”.

También recordó que México ha manifestado su desacuerdo con las políticas migratorias que han derivado en detenciones masivas “porque hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles”.

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