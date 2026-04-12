Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

México y Estados Unidos acuerdan plan de modernización de puentes y cruces fronterizos

En el marco del encuentro “se revisaron avances en proyectos estratégicos a lo largo de toda la frontera”

12 de abril de 2026 - 9:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En un comunicado, la SRE apuntó que los pasados 8 y 9 de abril se celebró en Washington la reunión plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos sobre puentes y cruces internacionales, principal foro bilateral para la presentación, análisis y seguimiento de proyectos de infraestructura transfronteriza. (Christian Chavez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México- México y Estados Unidos acordaron un plan de modernización de puentes y cruces fronterizos además de reforzar la seguridad en la zona, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México.

En un comunicado, la SRE apuntó que los pasados 8 y 9 de abril se celebró en Washington la reunión plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos sobre puentes y cruces internacionales, principal foro bilateral para la presentación, análisis y seguimiento de proyectos de infraestructura transfronteriza.

“La seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios y este grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas”, declaró el subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, Max Hamilton, durante la inauguración.

Mientras que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, destacó que “una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas”.

La SRE señaló en la nota que en el marco de este encuentro “se revisaron avances en proyectos estratégicos a lo largo de toda la frontera”.

Además de temas prioritarios en materia de seguridad fronteriza y facilitación comercial, orientados a consolidar cruces más “ágiles y seguros”.

Inmigrantes cruzan un puente desde México hacia Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent
Inmigrantes cruzan un puente desde México hacia Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent (Agencia EFE)

Esto mediante la inspección conjunta de carga, la modernización de sistemas, la revisión no intrusiva (RNI) y el fortalecimiento de la coordinación operativa entre autoridades de ambos países, con el objetivo de proteger los flujos legales de comercio y personas, y robustecer la prevención de actividades ilícitas.

Como resultado de los trabajos, precisó la SRE, se lograron avances relevantes en la consolidación de mecanismos de coordinación técnica entre autoridades de ambos países y la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios.

Junto con el fortalecimiento de la planeación binacional de largo plazo en materia de seguridad, infraestructura fronteriza y facilitación logística.

De igual forma, expuso la SRE, se acordó reforzar la coordinación interinstitucional para optimizar flujos transfronterizos y fortalecer espacios técnicos bilaterales especializados orientados a la modernización operativa y de infraestructura.

La SRE indicó que la delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Además, de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y representantes de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas.

Por Estados Unidos asistieron representantes de los Departamentos de Estado, de Transporte, de Comercio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración de Servicios Generales (GSA), y representantes de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Tags
Breaking NewsMéxicoEstados UnidosFrontera
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: