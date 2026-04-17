Donald Trump nomina a Erica Schwartz como directora de los CDC

El presidente Donald Trump nominó el jueves a Erica Schwartz, exsubdirectora general de Salud Pública, para ser la próxima directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

En una publicación en redes sociales, Trump describió a Schwartz como “increíblemente talentosa” y manifestó: “¡Es una ESTRELLA!”

Los CDC, con sede en Atlanta y encargados de proteger a los estadounidenses de amenazas prevenibles para la salud, han estado sumidos en una enorme turbulencia desde que Trump regresó al cargo hace más de un año, con una sucesión de líderes en su mayoría temporales.

La agencia está supervisada por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., quien había prometido no cambiar el calendario de vacunación del país. Pero poco después de asumir el cargo, Kennedy dijo que iba a investigar el calendario de vacunas infantiles y luego intentó una reestructuración sustancial de las recomendaciones de vacunas para los niños. Algunos de esos esfuerzos fueron puestos en pausa recientemente por un juez federal.

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La primera elección de la administración para dirigir los CDC fue el doctor y excongresista de Florida David Weldon, pero su audiencia de confirmación en el Senado en marzo de 2025 fue cancelada una hora antes de comenzar. Weldon dijo en ese momento que le habían dicho que no había suficientes senadores dispuestos a votar por él.

La Casa Blanca luego pasó a Susan Monarez, quien había estado desempeñándose como directora interina de los CDC. Monarez fue confirmada por el Senado, pero fue destituida en menos de un mes. Funcionarios de la administración Trump dijeron que no estaba alineada con su agenda, por lo que la despidieron.

Varios líderes científicos de los CDC renunciaron en protesta, diciendo que la destitución de Monarez acabó con sus esperanzas de que los CDC tendría a un líder dispuesto a proteger a la agencia contra la intromisión política.

Desde entonces, ha habido una puerta giratoria en el liderazgo de la agencia, con la dirección interina pasando de un funcionario del departamento de salud a otro. El director de los Institutos Nacionales de Salud, Jay Bhattacharya, ha estado supervisando los CDC durante las últimas semanas.

Durante una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes el jueves, Kennedy declaró que el nuevo equipo de los CDC es “extraordinario”.

“Creo que este nuevo equipo realmente va a poder revolucionar los CDC y volver a encarrilarlos”, dijo.

La nominación de Schwartz se produce mientras otro nominado por Trump para un cargo de salud, la doctora Casey Means, nominada como directora de salud pública, ha tenido dificultades para ser confirmada.