Donald Trump apuesta a que su reducción de impuestos agradará a los votantes de Las Vegas

Las Vegas- El presidente Donald Trump está apostando a que los recortes de impuestos que firmó como ley el año pasado resonarán con los votantes en Las Vegas, donde tiene la intención de destacar un mensaje republicano clave para las elecciones de este año en declaraciones el jueves.

Los trabajadores que ganan propinas y horas extras están viendo mayores retornos en esta temporada de impuestos, pero esos ahorros y otros resultantes de la “Ley de Un Gran Proyecto de Ley Hermoso” que Trump firmó el año pasado han sido devorados por los precios más altos de la gasolina impulsados por la guerra con Irán.

El inusual viaje del presidente al oeste se produce cuando Trump se enfrenta a una creciente presión política para acabar con la guerra y centrarse en un mensaje que ayude a su partido en su intento de defender sus mayorías en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Trump insistió antes de partir de la Casa Blanca hacia Las Vegas en que los precios de la gasolina “no eran muy altos” en comparación con lo que pensaba que sería a causa de la guerra de Irán.

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El viernes, Trump celebrará un acto en Phoenix con el grupo político conservador Turning Point USA. Pero su primera parada será en Las Vegas, donde celebrará una mesa redonda con varios agentes de policía que se han beneficiado de nuevas exenciones fiscales sobre las horas extraordinarias, junto con un barbero y un supervisor de cajas de casino, que consiguieron reclamar las nuevas exenciones fiscales sobre las propinas.

El Departamento del Tesoro federal dijo el miércoles que la devolución media de impuestos este año ha sido de más de 3.400 dólares, unos $340 más que hace un año.

President Donald Trump speaks with reporters before departing on Marine One from the South Lawn of the White House, Thursday, April 16, 2026, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) (Manuel Balce Ceneta)

Antes conocida por una vida asequible, siente el dolor económico

Trump ha dicho que concibió por primera vez su “no al impuesto sobre las propinas” en Las Vegas, una ciudad donde el entretenimiento es el sustento financiero y muchos trabajadores dependen de las propinas de los visitantes.

Pero también es una ciudad de viajeros, incluidos los trabajadores con propinas que se desplazan en coche a sus puestos de trabajo en los ostentosos casinos. La gasolina cuesta de media 5 dólares el galón en Las Vegas, un 28% más que hace un año, según la AAA.

Nicholas Delaney, un auxiliar de vuelo que vive en Henderson, un suburbio de Las Vegas, y dijo que no votó por el presidente en 2024, dijo que cree que Trump está haciendo un trabajo “terrible” en lo que respecta al coste de vida. Pensó que la reducción de impuestos para las propinas era una buena política, pero está preocupado por el coste de los comestibles y la gasolina.

“Tengo que gastar más de $100 por un depósito lleno de gasolina, ¿13 galones? Una locura”, dijo Delaney.

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Paula Goodman, camarera en un casino de Henderson, afirmó que el coste de la vida es su mayor preocupación en estos momentos, y añadió que gasta más de 400 dólares semanales en alimentos para su familia.

Pero Goodman, que votó al presidente, dijo que pensaba que “está haciendo un trabajo bastante bueno”, y no le culpa de los altos precios de la gasolina, que calificó de mera fluctuación. Como camarera, dijo que personalmente apreciaba el ahorro fiscal en las propinas que lleva a casa.

“Cada céntimo hoy en día es enorme”, dijo. “Has visto el diesel, ¿verdad? $6.11.”

Devolución de impuestos se compensan con el precio de la gasolina

La Casa Blanca dijo que Trump está centrado en los recortes de impuestos, la desregulación y el impulso de la producción de energía de Estados Unidos para bajar los precios, y describe los altos precios del gas como una interrupción temporal de la guerra en Irán.

“Decenas de millones de estadounidenses se están beneficiando esta temporada de impuestos de las disposiciones firmadas por el presidente” en la ley fiscal, dijo el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai, diciendo que eso demuestra “cómo la administración no ha perdido el foco en el cumplimiento de nuestra agenda de asequibilidad en casa.”

President Donald Trump walks on the South Lawn to board Marine One as he departs the White House, Thursday, April 16, 2026, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) (Manuel Balce Ceneta)

Aun así, el conflicto ha hecho que las cosas sean menos asequibles. El Instituto Bank of America examinó sus datos de depósitos y gastos y en un análisis del martes concluyó que “el aumento medio de las devoluciones de impuestos podría cubrir el aumento medio del gasto en gasolina durante al menos cinco meses.”

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Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, la empresa de seguros y servicios financieros, afirmó la semana pasada en un análisis que “la fuerte subida de los precios de la gasolina parece que compensará por completo el aumento de los fondos tributarios que reciben los hogares”, subrayando que la devolución del dinero probablemente evitará una caída más acusada del gasto de los consumidores.

El mensaje económico de Trump centrado en las rebajas fiscales también se ha visto ahogado esta semana por las distracciones del propio presidente, que enfadó incluso a algunos de sus propios partidarios cuando se enzarzó en una pelea pública con el Papa y publicó en las redes sociales una imagen, ahora borrada, en la que aparecía como Jesús.

El estratega del GOP Ron Bonjean dijo que entre los republicanos, “la frustración y la preocupación crecen cada semana sobre si seremos capaces o no de mantener la Cámara este noviembre.”

Se necesita mucha repetición para que un mensaje como la promoción de la ley de impuestos llegue a los votantes, pero la tendencia de Trump a desviarse hacia otros temas puede diluirlo, dijo Bonjean. Trump, que en ocasiones ha tachado las preocupaciones sobre la asequibilidad de “engaño” y “estafa” de los demócratas, tiene que reconocer las realidades económicas a las que se enfrenta la gente ahora si quiere ayudar a su partido este noviembre, dijo Bonjean.

“Tiene que hablar absolutamente de su plan para reducir los altos costes de la gasolina, o de lo contrario habrá perdido su propio mensaje. No será creíble limitarse a hablar de no gravar las propinas”, dijo Bonjean.

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¿Cuándo bajará el precio de la gasolina?

Aunque el presidente ha dicho que cree que la guerra con Irán terminará pronto, aún no se ha llegado a un acuerdo para resolverla, ya que Estados Unidos e Irán siguen manteniendo posturas muy distantes.

Trump dijo el domingo en una entrevista en Fox News Channel que los precios de la gasolina “podrían ser los mismos o quizá un poco más altos” para las elecciones legislativas de noviembre.

El miércoles, en otra entrevista en Fox News, Trump se retractó de ese comentario. “Creo que serán mucho más bajos” antes de las elecciones, en el supuesto de que la guerra habrá terminado hace tiempo.

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“Cuando eso se resuelva, los precios de la gasolina van a bajar muchísimo”, dijo Trump.

Horas después, en la Casa Blanca, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mostró menos optimista y pronosticó que los precios de la gasolina bajarán en algún momento del verano, dependiendo de cómo vayan las negociaciones con Irán.

“Soy optimista y creo que entre el 20 de junio y el 20 de septiembre podremos volver a tener gas a 3 dólares”, declaró Bessent a la prensa.

Joe Spica, candidato demócrata a la legislatura estatal y delegado del sindicato The Culinary Workers Union, que representa a unos 60.000 trabajadores de la hostelería en Las Vegas y Reno, dijo que los trabajadores de Las Vegas están sintiendo el ajuste de cinturones que se está produciendo en todo el mundo, porque eso significa menos visitantes a Las Vegas, y menos propinas para los trabajadores.

“Algo tiene que cambiar, y tiene que cambiar rápido”, dijo Spica, botones del Cosmopolitan de Las Vegas, en una rueda de prensa organizada el jueves por el sindicato y el Partido Demócrata de Nevada.