Mujer pierde más de $21,000 tras caer en fraude de supuesta empleada bancaria en Lajas

Una mujer de 57 años perdió $21,707 tras ser víctima de un fraude en el que una persona se hizo pasar por empleada de una institución bancaria en hechos reportados en Lajas, informó la Policía.

De acuerdo con el informe policíaco, agentes adscritos al Precinto de Lajas investigaron una querella reportada en horas de la tarde de ayer, viernes, en la carretera 303, kilómetro 2.8, del barrio Oliveras.

Según la querellante, recibió una llamada telefónica de una persona con voz de mujer, quien alegó ser empleada de una institución bancaria y le indicó que se habían retirado $300 de su cuenta.

La persona entonces le orientó a comunicarse con su banco y le informó que un supuesto empleado de la institución bancaria pasaría por su residencia a recoger la tarjeta de débito.

La perjudicada relató que, al llegar a su hogar, observó un vehículo negro, con cristales oscuros, que estaba estacionado frente a su residencia. En el interior del auto, había un hombre, que le solicitó la tarjeta, la cual ella le entregó.

Según la Uniformada, posteriormente, se realizaron múltiples transacciones no autorizadas, que resultaron en la pérdida total de $21,707.