Buscan a joven desaparecido del Hospital Menonita en Guayama

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama busca dar con el paradero de un joven adulto de 18 años reportado como desaparecido de ese municipio por la trabajadora social del Departamento de la Familia encargada de trabajar su caso, informó la Policía.

Joseph N. Quiñones Dávila, quien reside en el hogar para rehabilitación Nuevo Camino del barrio Villodas, en Guayama, fue visto por última vez en enero de 2026, en los predios del Hospital Menonita del mismo municipio.

La trabajadora social que reportó la desaparición indicó que Quiñones Dávila se encontraba en la institución hospitalaria recibiendo tratamiento médico, marchandose del lugar sin dejar rastro de su paradero.

El joven fue descrito como de tez negra, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies y 10 pulgadas de estatura y unas 160 libras de peso. Al momento de su desaparición, vestía ropa deportiva de color negro, sandalias tipo chancletas, de color negro, y llevaba una mochila roja.