Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a joven desaparecido del Hospital Menonita en Guayama

Joseph N. Quiñones Dávila fue visto por última vez en los predios de la institución médica, donde recibía tratamiento

13 de febrero de 2026 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joseph N. Quiñones Dávila, de 18 años, desapareció de los predios del hospital Menonita, en Guayama, a principios del mes de enero. (Suministrada por la Policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama busca dar con el paradero de un joven adulto de 18 años reportado como desaparecido de ese municipio por la trabajadora social del Departamento de la Familia encargada de trabajar su caso, informó la Policía.

RELACIONADAS

Joseph N. Quiñones Dávila, quien reside en el hogar para rehabilitación Nuevo Camino del barrio Villodas, en Guayama, fue visto por última vez en enero de 2026, en los predios del Hospital Menonita del mismo municipio.

La trabajadora social que reportó la desaparición indicó que Quiñones Dávila se encontraba en la institución hospitalaria recibiendo tratamiento médico, marchandose del lugar sin dejar rastro de su paradero.

Joseph N. Quiñones Dávila, quien reside en el Hogar Nuevo Camino del barrio Villodas, en Guayama, fue visto por última vez en enero de 2026, en los predios del Hospital Menonita del mismo municipio.
Joseph N. Quiñones Dávila, quien reside en el Hogar Nuevo Camino del barrio Villodas, en Guayama, fue visto por última vez en enero de 2026, en los predios del Hospital Menonita del mismo municipio. (Suministrada)

El joven fue descrito como de tez negra, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies y 10 pulgadas de estatura y unas 160 libras de peso. Al momento de su desaparición, vestía ropa deportiva de color negro, sandalias tipo chancletas, de color negro, y llevaba una mochila roja.

Las autoridades urgen a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de esta persona, a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasCICPolicía de Puerto RicoHospital MenonitaGuayamaDepartamento de la Familia
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: