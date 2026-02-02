Buscan a dos individuos por robar mercancía de un supermercado en Canóvanas

Las autoridades buscan dar con el paradero de dos individuos sospechosos de robar mercancía en un supermercado en Canóvanas.

El informe de la Policía detalla que el crimen ocurrió en el Econo ubicado en el centro comercial Plaza Real en la PR-185 de dicho municipio.

Los hechos habrían ocurrido en horas de la mañana del pasado 28 de diciembre de 2025, cundo los hombres, mediante amenaza e intimidación, irrumpieron en el comercio y se apropiaron de mercancía.

Sospechoso de robo en supermercado de Canóvanas. (Suministrada)

Según la Uniformada, estos huyeron a bordo de un vehículo BMW, color gris, con los últimos tres números de la tablilla 173.

El Cuerpo de Investigaciones criminales de Carolina está a cargo de la pesquisa.