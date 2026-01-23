Buscan a hombre reportado como desaparecido en San Juan

Las autoridades buscan a un hombre de 67 años que fue visto por última vez el 20 de enero del año en curso, en el residencial Ramos Antonini, en San Juan.

Según la Policía, Hernán Otero Rivera fue reportado desaparecido por su esposa.

Fue descrito como un hombre de tez blanca, con una estatura de seis pies con cuatro pulgadas (6′4″), con un peso estimado de 185 libras, de cabello negro canoso y ojos verdes.

Al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que llevaba puesta.