NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre reportado como desaparecido en San Juan

Hernán Otero Rivera, de 67 años, fue visto por última vez el 20 de enero del año en curso

23 de enero de 2026 - 2:25 PM

Conducía un auto Ford Escape, color gris claro, con tablilla HYT-10. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades buscan a un hombre de 67 años que fue visto por última vez el 20 de enero del año en curso, en el residencial Ramos Antonini, en San Juan.

Según la Policía, Hernán Otero Rivera fue reportado desaparecido por su esposa.

Fue descrito como un hombre de tez blanca, con una estatura de seis pies con cuatro pulgadas (6′4″), con un peso estimado de 185 libras, de cabello negro canoso y ojos verdes.

Al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que llevaba puesta.

Sin embargo, la Uniformada indicó que conducía un auto Ford Escape, color gris claro, con tablilla HYT-10.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
viernes, 23 de enero de 2026
