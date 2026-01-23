Capturan a uno de los 10 más buscados del área de Aguadilla

Agentes de la Policía capturaron a un hombre de 25 años que figuraba en la lista de los 10 más buscados por las autoridades en el área de Aguadilla.

De acuerdo con la Uniformada, contra Neftalí Pérez Pérez, de 25 años, pesaba una orden de arresto, con una fianza de $290,000, por los delitos de maltrato, maltrato agravado y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54-1989).

La investigación de la Policía apunta a que, para las fechas del 2, 4 y 18 de junio de 2025, Pérez Pérez presuntamente amenazó y ejerció violencia psicológica contra su pareja consensual.

Neftalí Pérez Pérez, quien figuraba en la lista de Los Más Buscados del área de Aguadilla, fue arrestado por cargos de violencia doméstica. (Suministrada por la Policía)

Tras su arresto, el imputado fue llevado ante la consideración del juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, quien le realizó las advertencias de ley y, al no prestar la fianza impuesta, ordenó su ingreso al Complejo Correccional de Ponce.

La vista preliminar de este caso quedó señalada para el próximo 4 de febrero.

