En Humacao: asesinan a hombre con un arma punzante en estacionamiento de un negocio
Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona tirada en el pavimento
23 de enero de 2026 - 7:58 AM
Un hombre fue asesinado este viernes con una presunta arma punzante en el estacionamiento de un establecimiento ubicado en la PR-3, del barrio Cataño, en Humacao.
El informe de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a sobre una persona tirada en el pavimento en los predios de AutoZone.
Al llegar los agentes a la escena, localizaron el cuerpo de un hombre en el suelo. Según la Uniformada, el cuerpo del occiso presentaba heridas compatibles con las causadas por un arma punzante.
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos y la identidad del fallecido.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao están a cargo de la pesquisa.
