Identifican a hombre asesinado en el residencial Luis Llorens Torres

Un hombre fue asesinado en la noche de este jueves en las inmediaciones del edificio 39 del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, quien fue identificado como Yamil Alexander López Rivera, de 44 años.

En la escena, las autoridades ocuparon varios casquillos de bala calibre 9 milímetro.