Identifican a hombre asesinado en el residencial Luis Llorens Torres
En la escena, se ocuparon varios casquillos de bala calibre 9 milímetro
23 de enero de 2026 - 10:36 PM
Actualizado el 23 de enero de 2026 - 7:29 AM
Un hombre fue asesinado en la noche de este jueves en las inmediaciones del edificio 39 del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el lugar.
Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, quien fue identificado como Yamil Alexander López Rivera, de 44 años.
En la escena, las autoridades ocuparon varios casquillos de bala calibre 9 milímetro.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investiga los hechos.
