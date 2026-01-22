Investigan la muerte de una mujer en Moca
El caso fue reportado a las 12:55 p.m. de este jueves, informó la Policía
22 de enero de 2026 - 2:21 PM
El cuerpo de una mujer fue hallado a las 12:55 p.m. de este jueves en el kilómetro 9.1 de la carretera PR-110, en el barrio Las Marías, en Moca, informó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer, que no ha sido identificada.
De momento, el caso es investigado como una muerte sin causa determinada.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.
