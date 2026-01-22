Investigan la muerte de una mujer en Moca

El cuerpo de una mujer fue hallado a las 12:55 p.m. de este jueves en el kilómetro 9.1 de la carretera PR-110, en el barrio Las Marías, en Moca, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer, que no ha sido identificada.

De momento, el caso es investigado como una muerte sin causa determinada.