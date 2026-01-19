Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo de persona arrastrada por la corriente en playa de Arecibo

Personal de Manejo de Emergencias había reanudado la búsqueda en la mañana de hoy

19 de enero de 2026 - 8:45 AM

Updated At

Actualizado el 19 de enero de 2026 - 8:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Three police officers investigate a drowning on the beach (GFR Media).
Según un informe de la Policía, uno de los bañistas, un joven de 21 años, fue rescatado por la Guardia Costera ayer, domingo. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades recuperaron en la mañana de este lunes el cuerpo de una persona que fue arrastrada por corrientes marinas en una playa de Arecibo ayer, domingo.

RELACIONADAS

Así lo conformó a El Nuevo Día Juan Morales, director de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal (OMME) de Arecibo.

Las autoridades habían informado que dos personas de Corozal fueron arrastradas por la corriente en la tarde del domingo en la playa Caracoles, ubicada en la carretera PR-681, barrio Islote del municipio de Arecibo.

Según un informe de la Policía, uno de los bañistas, un joven de 21 años, fue rescatado por la Guardia Costera. Este fue llevado al Centro Médico en Río Piedras.

Mientras, el equipo de buzos de la OMME de Arecibo, junto con otras agencias como el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y la Unidad Marítima FURA, buscaban a la segunda persona. El operativo de búsqueda se reanudó en la mañana de este lunes.

“Los buzos de Manejo de Emergencias lo encontraron (el cuerpo). Ya está aquí en la orilla”, dijo Morales.

“Estaba todavía aquí en la pocita”, agregó. “Ayer buscamos, pero como el agua estaba bien turbia y había mucha marejada (no se encontró). Pues hoy se empezó temprano y el mar estaba más quieto, se pudo dar con él”.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
