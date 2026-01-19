Encuentran el cuerpo de persona arrastrada por la corriente en playa de Arecibo
Personal de Manejo de Emergencias había reanudado la búsqueda en la mañana de hoy
19 de enero de 2026 - 8:45 AM
Actualizado el 19 de enero de 2026 - 8:59 AM
Las autoridades recuperaron en la mañana de este lunes el cuerpo de una persona que fue arrastrada por corrientes marinas en una playa de Arecibo ayer, domingo.
Así lo conformó a El Nuevo Día Juan Morales, director de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal (OMME) de Arecibo.
Las autoridades habían informado que dos personas de Corozal fueron arrastradas por la corriente en la tarde del domingo en la playa Caracoles, ubicada en la carretera PR-681, barrio Islote del municipio de Arecibo.
Según un informe de la Policía, uno de los bañistas, un joven de 21 años, fue rescatado por la Guardia Costera. Este fue llevado al Centro Médico en Río Piedras.
Mientras, el equipo de buzos de la OMME de Arecibo, junto con otras agencias como el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y la Unidad Marítima FURA, buscaban a la segunda persona. El operativo de búsqueda se reanudó en la mañana de este lunes.
“Los buzos de Manejo de Emergencias lo encontraron (el cuerpo). Ya está aquí en la orilla”, dijo Morales.
“Estaba todavía aquí en la pocita”, agregó. “Ayer buscamos, pero como el agua estaba bien turbia y había mucha marejada (no se encontró). Pues hoy se empezó temprano y el mar estaba más quieto, se pudo dar con él”.
