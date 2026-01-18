Dos personas de Corozal fueron arrastradas por la corriente en playa Caracoles en Arecibo

Dos personas de Corozal fueron arrastradas por la corriente en la tarde del domingo en la playa Caracoles, ubicada en la carretera PR-681, barrio Islote del municipio de Arecibo.

Según un informe de la Policía, uno de los individuos, un joven de 21 años, fue rescatado por la Guardia Costera mientras que la búsqueda por el segundo continúa.

Por el momento, las autoridades no revelaron el nombre de estas personas.

En la playa se encuentra personal del Negociado de Manejo de Emergencias, la Unidad Marítima FURA y buzos.