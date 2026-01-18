Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos personas de Corozal fueron arrastradas por la corriente en playa Caracoles en Arecibo

Una de las víctimas fue rescatada por la Guardia Costera mientras las autoridades continúan la búsqueda de la segunda

18 de enero de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven de 21 años fue rescatado por la Guardia Costera. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos personas de Corozal fueron arrastradas por la corriente en la tarde del domingo en la playa Caracoles, ubicada en la carretera PR-681, barrio Islote del municipio de Arecibo.

Según un informe de la Policía, uno de los individuos, un joven de 21 años, fue rescatado por la Guardia Costera mientras que la búsqueda por el segundo continúa.

Por el momento, las autoridades no revelaron el nombre de estas personas.

En la playa se encuentra personal del Negociado de Manejo de Emergencias, la Unidad Marítima FURA y buzos.

La investigación preliminar está a cargo del Precinto 107 de Arecibo.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
