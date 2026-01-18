Escalamiento en una joyería deja $202,500 en pérdidas
El crimen se reportó en un centro comercial de Carolina
18 de enero de 2026 - 12:48 PM
18 de enero de 2026 - 12:48 PM
La Policía Municipal de Carolina atendió en la mañana de este domingo un escalamiento en la joyería Wilma, ubicada en el centro comercial Shopping Plaza, en la avenida Sánchez Vilella.
De acuerdo con la querella, reportada a eso de las 9:40 a.m., una persona logró acceso al interior del establecimiento, ocasionando daños a varias vitrinas y apropiándose de una cantidad indeterminada de joyas.
“El perjudicado valoró la propiedad hurtada y los daños ocasionados en aproximadamente $202,500”,
El policía municipal Juan Maldonado realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: