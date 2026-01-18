Escalamiento en una joyería deja $202,500 en pérdidas

La Policía Municipal de Carolina atendió en la mañana de este domingo un escalamiento en la joyería Wilma, ubicada en el centro comercial Shopping Plaza, en la avenida Sánchez Vilella.

De acuerdo con la querella, reportada a eso de las 9:40 a.m., una persona logró acceso al interior del establecimiento, ocasionando daños a varias vitrinas y apropiándose de una cantidad indeterminada de joyas.

“El perjudicado valoró la propiedad hurtada y los daños ocasionados en aproximadamente $202,500”,