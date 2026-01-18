Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón fallece atropellado en Caguas

Otro accidente fatal fue reportado en Mayagüez

18 de enero de 2026 - 1:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de Patrullas de Carretera Guayama investigaron el accidente auto de carácter grave. (GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 13 muertes en incidentes de tránsito este año, cinco más que los ocho registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció atropellado en la noche de este sábado en Caguas, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a esod e las 11:35 p.m., en el barrio Cañaboncito.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una mujer de 42 años conducía de un Hyundai Accent gris del 2022 por el sector Brisas del Monte.

Agregó que al llegar al kilómetro 25 impactó un peatón que al momento no ha sido identificado. Falleció en el lugar. Vestía un pantalón corto negro y una camisa roja.

Los agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Caguas, junto con la fiscal Maribel Mojica, activaron el protocolo en estos casos en los que incluye realizarle prueba de alcohol a la conductora quien se mantuvo en el lugar de los hechos. No se detalló de inmediato el resultado de la prueba.

Mientras, a eso del mediodía la Policía informó sobre otro accidente fatal en Mayagüez en la tarde de hoy, domingo.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 12:30 p.m. avisó sobre el caso, en la carretera PR-2, frente a un negocio.

De inmediato no se precisó información sobre la persona fallecida.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 13 muertes en incidentes de tránsito este año, cinco más que los ocho registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsCaguasMayagüezPeatón arrollado
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: