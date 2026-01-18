Peatón fallece atropellado en Caguas

Un peatón falleció atropellado en la noche de este sábado en Caguas, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a esod e las 11:35 p.m., en el barrio Cañaboncito.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una mujer de 42 años conducía de un Hyundai Accent gris del 2022 por el sector Brisas del Monte.

Agregó que al llegar al kilómetro 25 impactó un peatón que al momento no ha sido identificado. Falleció en el lugar. Vestía un pantalón corto negro y una camisa roja.

Los agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Caguas, junto con la fiscal Maribel Mojica, activaron el protocolo en estos casos en los que incluye realizarle prueba de alcohol a la conductora quien se mantuvo en el lugar de los hechos. No se detalló de inmediato el resultado de la prueba.

Mientras, a eso del mediodía la Policía informó sobre otro accidente fatal en Mayagüez en la tarde de hoy, domingo.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 12:30 p.m. avisó sobre el caso, en la carretera PR-2, frente a un negocio.

De inmediato no se precisó información sobre la persona fallecida.