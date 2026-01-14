Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece agente de la Policía que sufrió un accidente en Caguas

La muerte de Aníbal Morales Aponte, de 53 años y adscrito a la Unidad Motorizada, fue confirmada por el superintendente Joseph González

14 de enero de 2026 - 9:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El superintendente de la Policía, Joseph Gonzalez, confirmó la muerte del agente de la Unidad Motorizada de Caguas, quien falleció en la tarde del martes. (Jorge A Ramirez Portela)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El agente Aníbal Morales Aponte, quien sufrió un accidente de tránsito reportado el 7 de enero, falleció en la tarde de este martes, confirmó el superintendente de la Policía, Joseph González, en declaraciones escritas.

La motora que conducía Morales Aponte, de 53 años y miembro de la Unidad Motorizada de Caguas, fue impactada por un vehículo que, presuntamente, realizó un viraje ilegal en la avenida Rafael Cordero de Caguas.

El agente permaneció en condición crítica desde el momento del accidente.

“Hoy la familia de la Policía de Puerto Rico enfrenta una pérdida irreparable. Con profundo dolor y respeto despedimos al agente Aníbal Morales Aponte, un servidor público que honró su juramento y entregó su vida protegiendo a nuestra ciudadanía. Su vocación, valentía y compromiso con el deber representan los más altos valores de nuestra institución”, señaló González en el escrito.

“En nombre de todos los hombres y mujeres que componen la Policía de Puerto Rico, extiendo mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de la Unidad Motorizada de Caguas. Nos unimos a su dolor y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos, apoyarlos y brindarles toda la asistencia necesaria en este momento tan difícil”, añadió.

La conductora de la guagua Honda CR-V, de 20 años, permaneció en la escena tras el accidente.

Según indicó la Policía el día de los hechos, la conductora esperaba en un semáforo en el carril de viraje a la izquierda para entrar al centro comercial Plaza Centro cuando, presuntamente, decidió rebasar la luz roja, impactando al agente.

Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
