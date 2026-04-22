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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo baleado de un hombre de 34 años en Vega Baja

La Policía encontró casquillos de bala en la escena

22 de abril de 2026 - 6:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
Hasta este martes, la Policía había reportado 143 asesinatos en lo que va de este año, seis más que los 137 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, martes, en Vega Baja.

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Las autoridades fueron alertadas a eso de las 9:20 p.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre “una persona tirada sobre el pavimento” en el sector Los Collazo del barrio Pugnado Adentro, en la carretera PR-155.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre identificado por familiares como Paul Junior Navarro Torres, de 34 años, con varias heridas en el cuerpo que le ocasionaron la muerte”, indicó la Uniformada en un comunicado de prensa.

“En la escena se ocuparon casquillos de bala”, agregó. “Al momento, se desconocen las circunstancias de los hechos y el motivo de los mismos, los cuales están bajo investigación”.

Según la Policía, el occiso, residente de Morovis, había sido procesado por casos de ley de armas y sustancias controladas.

Hasta este martes, la Policía había reportado 143 asesinatos en lo que va de este año, seis más que los 137 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosVega Baja
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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