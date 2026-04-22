Encuentran el cuerpo baleado de un hombre de 34 años en Vega Baja

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, martes, en Vega Baja.

Las autoridades fueron alertadas a eso de las 9:20 p.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre “una persona tirada sobre el pavimento” en el sector Los Collazo del barrio Pugnado Adentro, en la carretera PR-155.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre identificado por familiares como Paul Junior Navarro Torres, de 34 años, con varias heridas en el cuerpo que le ocasionaron la muerte”, indicó la Uniformada en un comunicado de prensa.

“En la escena se ocuparon casquillos de bala”, agregó. “Al momento, se desconocen las circunstancias de los hechos y el motivo de los mismos, los cuales están bajo investigación”.

Según la Policía, el occiso, residente de Morovis, había sido procesado por casos de ley de armas y sustancias controladas.