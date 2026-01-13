Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Defensa de imputado por el asesinato de su hijo en Caguas pide historial de salud mental

La Fiscalía tiene dos agentes de la Policía como testigos para la vista preliminar contra Christian Serrano Rosario

13 de enero de 2026 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christian Serrano Rosario enfrenta cargos por el asesinato de su hijo de 5 años de edad. (Pablo Martínez Rodríguez)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Caguas autorizó hoy la entrega de expedientes con información médica sobre el historial de salud mental a la defensa de Christian Serrano Rosario, imputado de asesinar a su hijo de 5 años de edad la semana pasada.

RELACIONADAS

La vista preliminar estaba pautada para comenzar hoy, martes, pero la jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo la pospuso ante la petición de la defensa, radicada en la tarde de ayer.

Uno de los abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) asignados al caso, Donald Milán, explicó que pedían acceso a tres expedientes.

Uno de los historiales médicos solicitados son los relacionados a una reclusión que tuvo en el 2024 en el Hospital Panamericano, que ofrece servicios de salud mental.

También pidió acceso al récord de una orden solicitada por la pareja del imputado para reclusión involuntaria, también en el 2024.

Mencionó que ambos incidentes habrían ocurrido luego de que falleciera la madre de Serrano Rosario.

“Fue el diablo”: mira lo que pasó cuando trasladaron a imputado de asesinar a su hijo

“Fue el diablo”: mira lo que pasó cuando trasladaron a imputado de asesinar a su hijo

Así se expresó Christian Serrano Rosario tras ser arrestado por el asesinato de su hijo de 5 años en Caguas.

El tercer expediente solicitado es del Centro Médico Correccional en Bayamón, donde se encuentra ingresado actualmente, pues Milán dijo haber escuchado en los medios de comunicación que el secretario de Corrección, Francisco Quiñones, dijo que el imputado fue evaluado.

Por su parte, el Ministerio Público, representado por los fiscales Dennis Soto Fantauzzi, Amed Rivera Millán y Stephanie Pérez Díaz, anunciaron dos policías como testigos para la vista preliminar. También indicó que la madre del niño pudiera ser testigo, mientras que se opusieron a los expedientes del 2024.

“No hay relación con eventos tan distantes”, sostuvo Soto Fantauzzi.

Por su parte, Milán mantuvo que había recibido información de parte de familiares de su cliente sobre los incidentes pasados.

Señaló que el contenido de esos expedientes lo pudiera llevar a presentar mociones para que evaluar si el imputado es no procesable, debido a que alguna condición no le permita cooperar con su defensa, o no imputable, que se refiere a cuando alguien no puede ser enjuiciado por su capacidad mental al momento de los hechos.

“La gobernadora dijo en cinco ocasiones que había issues de salud mental que llevaron a estos eventos. No sé ella que conociera algo, pero si el Estado conoce que hay un asunto de salud mental, se debe conceder los remedios solicitados”, mantuvo Milán.

Tras escuchar a las partes, la jueza concedió las peticiones de la defensa, ordenando que los expedientes sean entregados en o antes del 20 de enero, mientras que la defensa tiene hasta el día 23 para radicar cualquier moción relacionada al contenido de los documentos.

Asimismo, ordenó que la vista preliminar se lleve a cabo el 29 de enero a partir de las 2:00 de la tarde y el 30 de enero desde las 9:00 de la mañana.

El asesinato del niño se reportó en el sector El Tamarindo del barrio Tomás de Castro II, en Caguas el pasado 5 de enero, Víspera de Reyes.

Según la Policía, la madre del menor llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 tras llegar al hogar y encontrarlo herido de arma blanca.

Tras los hechos, Serrano Rosario abandonó el lugar en un vehículo, pero fue arrestado por agentes de la Unidad Motorizada de Caguas, cerca de una farmacia, en la calle Degetau, luego de una aparente persecución.

Según Justicia, el arma blanca que habría utilizado el imputado fue ocupada en la escena. Además, el vehículo del hombre fue ocupado.

Serrano Rosario permanece sumariado, luego de que la Fiscalía de Caguas presentara un cargo por violación al Artículo 93(a) del Código Penal –asesinato en primer grado– y otro por violación al Artículo 6.06 de la Ley de Armas.

La jueza Irmarie Colón Massó encontró causa en ambos cargos y le fijó a Serrano Rosario una fianza de $850,000 por cada uno, para un total de $1.7 millones. Tras no prestar la fianza, fue ingresado a prisión.

Tags
CaguasTribunal de CaguasAsesinatosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: