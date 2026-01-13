Defensa de imputado por el asesinato de su hijo en Caguas pide historial de salud mental

El Tribunal de Caguas autorizó hoy la entrega de expedientes con información médica sobre el historial de salud mental a la defensa de Christian Serrano Rosario, imputado de asesinar a su hijo de 5 años de edad la semana pasada.

La vista preliminar estaba pautada para comenzar hoy, martes, pero la jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo la pospuso ante la petición de la defensa, radicada en la tarde de ayer.

Uno de los abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) asignados al caso, Donald Milán, explicó que pedían acceso a tres expedientes.

Uno de los historiales médicos solicitados son los relacionados a una reclusión que tuvo en el 2024 en el Hospital Panamericano, que ofrece servicios de salud mental.

También pidió acceso al récord de una orden solicitada por la pareja del imputado para reclusión involuntaria, también en el 2024.

Mencionó que ambos incidentes habrían ocurrido luego de que falleciera la madre de Serrano Rosario.

El tercer expediente solicitado es del Centro Médico Correccional en Bayamón, donde se encuentra ingresado actualmente, pues Milán dijo haber escuchado en los medios de comunicación que el secretario de Corrección, Francisco Quiñones, dijo que el imputado fue evaluado.

Por su parte, el Ministerio Público, representado por los fiscales Dennis Soto Fantauzzi, Amed Rivera Millán y Stephanie Pérez Díaz, anunciaron dos policías como testigos para la vista preliminar. También indicó que la madre del niño pudiera ser testigo, mientras que se opusieron a los expedientes del 2024.

“No hay relación con eventos tan distantes”, sostuvo Soto Fantauzzi.

Por su parte, Milán mantuvo que había recibido información de parte de familiares de su cliente sobre los incidentes pasados.

Señaló que el contenido de esos expedientes lo pudiera llevar a presentar mociones para que evaluar si el imputado es no procesable, debido a que alguna condición no le permita cooperar con su defensa, o no imputable, que se refiere a cuando alguien no puede ser enjuiciado por su capacidad mental al momento de los hechos.

“La gobernadora dijo en cinco ocasiones que había issues de salud mental que llevaron a estos eventos. No sé ella que conociera algo, pero si el Estado conoce que hay un asunto de salud mental, se debe conceder los remedios solicitados”, mantuvo Milán.

Tras escuchar a las partes, la jueza concedió las peticiones de la defensa, ordenando que los expedientes sean entregados en o antes del 20 de enero, mientras que la defensa tiene hasta el día 23 para radicar cualquier moción relacionada al contenido de los documentos.

Asimismo, ordenó que la vista preliminar se lleve a cabo el 29 de enero a partir de las 2:00 de la tarde y el 30 de enero desde las 9:00 de la mañana.

El asesinato del niño se reportó en el sector El Tamarindo del barrio Tomás de Castro II, en Caguas el pasado 5 de enero, Víspera de Reyes.

Según la Policía, la madre del menor llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 tras llegar al hogar y encontrarlo herido de arma blanca.

Tras los hechos, Serrano Rosario abandonó el lugar en un vehículo, pero fue arrestado por agentes de la Unidad Motorizada de Caguas, cerca de una farmacia, en la calle Degetau, luego de una aparente persecución.

Según Justicia, el arma blanca que habría utilizado el imputado fue ocupada en la escena. Además, el vehículo del hombre fue ocupado.

Serrano Rosario permanece sumariado, luego de que la Fiscalía de Caguas presentara un cargo por violación al Artículo 93(a) del Código Penal –asesinato en primer grado– y otro por violación al Artículo 6.06 de la Ley de Armas.