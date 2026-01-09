Nuevos avances en el asesinato del niño de cinco años ocurrido en la víspera de Reyes en Caguas

El caso contra Christian Serrano Rosario, imputado de asesinar a su hijo de cinco años en la víspera del Día de Reyes en Caguas, ha registrado nuevos avances en las últimas horas.

De cara a la vista preliminar programada para el 13 de enero a las 9:00 a.m., Serrano Rosario fue entrevistado por la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), organización que ofrece representación legal gratuita a personas de escasos recursos económicos.

Tras evaluar la capacidad económica de Serrano Rosario, como ocurre de ordinario en el inicio de los casos penales, la licenciada Sylvia E. Sepúlveda Lozada, de SAL, asumió la representación legal del imputado, que enfrenta cargos de asesinato en primer grado y uso de arma blanca.

Mientras, la jueza Mibari L. Rivera Sanfiorenzo, del Tribunal de Caguas, presidirá la etapa de vista preliminar, un proceso en el que la Fiscalía de Caguas buscará demostrar que el imputado es responsable de la muerte de su hijo.

PUBLICIDAD

Según el expediente del caso, este viernes, a las 9:00 a.m. se celebró una conferencia ante la corte. Sin embargo, la Oficina de Prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) aclaró que fue la vista inicial relacionada con la entrevista para la representación legal.

“Fue el diablo”: mira lo que pasó cuando trasladaron a imputado de asesinar a su hijo Así se expresó Christian Serrano Rosario tras ser arrestado por el asesinato de su hijo de 5 años en Caguas.

El crimen del niño Chris Ezequiel Serrano Rodríguez fue reportado a las 4:44 p.m. del 5 de enero en una residencia del sector El Tamarindo, del barrio Tomás de Castro II en Caguas. La Policía recibió la alerta mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según el informe preliminar emitido por la Policía, la madre del menor alegó que salió del hogar para comprar medicamentos para su hijo y lo dejó al cuidado de su padre. Al regresar a la residencia, encontró a su hijo muerto con varias heridas de arma blanca.

Entonces, Serrano Rosario abandonó el lugar en un vehículo Lexus, pero fue arrestado por agentes de la Unidad Motorizada de Caguas, cerca de una farmacia Walgreens en la calle Degetau, tras una presunta persecución, según el reporte policiaco.

Posteriormente, el Día de Reyes, el Departamento de Justicia radicó dos cargos contra el hombre: uno por violación al artículo 93(a) del Código Penal –asesinato en primer grado– y otro por violación al artículo 6.06 (uso de arma blanca) de la Ley de Armas.

La jueza Irmarie Colón Massó encontró causa para arresto en ambos cargos y fijó una fianza de $850,000 por cada delito, para un total de $1.7 millones. Tras no prestar la fianza, el imputado fue ingresado al complejo correccional de Bayamón.

PUBLICIDAD

Serrano Rosario permanece segregado del resto de la población correccional por su seguridad.

“El diablo estaba dentro de mí”, afirmó Serrano Rosario, a su salida de la comandancia de Caguas. “Fue el diablo”, reiteró Serrano Rosario en varias ocasiones, al tiempo que asintió al ser cuestionado por una periodista sobre si había alegado que su hijo estaba poseído.

Ese mismo día, el fiscal Amed Rivera Millán se mostró confiado en que la Fiscalía cuenta con evidencia suficiente para procesar al padre del menor. “Eso sin duda alguna, más allá de duda razonable. Podemos probar este caso”, enfatizó en declaraciones a periodistas.