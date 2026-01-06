“Era un angelito”: asesinato de niño de 5 años en víspera de Reyes causa profunda consternación

Caguas - En Puerto Rico, la víspera del Día de Reyes suele estar llena de ilusión y regocijo. Miles de niños se acuestan temprano con el corazón acelerado, soñando con los regalos que esperan encontrar al amanecer.

En muchos hogares se deja pasto y agua para los camellos, se comparten cuentos y se refuerza la magia de una tradición profundamente arraigada en nuestra cultura. Sin embargo, este año, esa ilusión se quebró de una forma abrupta y dolorosa.

En Caguas, la tarde que debía estar marcada por la esperanza quedó empañada por un acto de violencia que estremeció al país: el asesinato de un niño de 5 años, que, con sus ocurrencias, llenaba de alegría el sector el Tamarindo del barrio Tomás de Castro II.

Mientras otros menores esperaban la llegada de los Reyes Magos, una familia enfrentaba una pesadilla que nadie debería vivir. El crimen no solo arrebató una vida inocente, sino que también sacudió el corazón colectivo de Puerto Rico. La muerte de un niño en una fecha tan significativa reabre heridas profundas y nos obliga a cuestionarnos como sociedad: ¿cómo hemos llegado a este punto?

En el barrio donde vivía la familia, no hubo espacio para la felicidad de la mañana del 6 de enero, sino para el luto y el dolor.

“Era un muñeco, bien lindo. El otro día pasé por ahí y él me dijo algo, estaba en el carro con ella, y yo le dije: ‘yo te amo y te quiero’. Era un angelito”, expresó una de las vecinas, María E. Castro Quiñones, en declaraciones a El Nuevo Día.

Sin contener las lágrimas, recordó que la residencia donde ocurrió la tragedia era un espacio tranquilo, donde nunca se escuchó una discusión. “Ellos eran bien buena gente. Ella siempre estaba trabajando. Ella salía a llevar el nene a la escuela”, mencionó.

Castro Quiñones indicó que ayer, lunes, solo escuchó los gritos de la madre del niño cuando se encontró con la lamentable escena. “No, no, yo la escuché. Solamente la escuché a ella gritando y gritando”, precisó. “Yo estaba en la casa adentro”, añadió.

Otro vecino, que prefirió no identificarse, expresó a este medio desde el interior de su residencia: “No quiero que me identifiquen, pero si vinieron por el caso del menor, es algo lamentable, muy doloroso, que nos tiene devastados como comunidad”.

La lamentable noticia se reportó a las 4:44 p.m. del lunes, cuando la madre del niño llegó hasta su residencia y lo encontró herido de arma blanca. Acto seguido, se comunicó con el Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar a las autoridades sobre la situación.

Según la Policía, la madre del menor alegó que salió del hogar para comprar medicamentos para su hijo y lo dejó al cuidado de su padre, cuyo nombre este medio se reserva hasta la radicación de cargos. Al regresar a la residencia, encontró a su hijo muerto.

Posteriormente, el hombre abandonó el lugar en un vehículo Lexus, pero fue arrestado por agentes de la Unidad Motorizada de Caguas, cerca de una farmacia Walgreens, en la calle Degetau, tras una aparente persecución, según el informe preliminar de la Policía.

“Con profundo dolor y consternación, el pueblo de Caguas recibe la trágica noticia de la muerte de un niño de apenas cinco años, en un acto que nos estremece como ciudad y como sociedad”, expresó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, en redes sociales.

“No existen palabras suficientes para describir el impacto y la tristeza que provoca una pérdida tan desgarradora. Expresamos nuestra más sincera solidaridad y acompañamiento a los familiares y seres queridos del menor en este momento de inmenso sufrimiento”, agregó el ejecutivo municipal.

Miranda Torres indicó que, “como comunidad, nos unimos en duelo y reflexión, reafirmando nuestro compromiso con la protección de la niñez y el bienestar de todas las familias cagüeñas”. A su vez, reiteró que hay ayudas disponibles para enfrentar este duelo.

“Nadie tiene que enfrentar estas situaciones en soledad. Hoy, Caguas llora la pérdida de un niño y renueva el llamado a la conciencia, a la prevención y a la responsabilidad colectiva de cuidar la vida y la dignidad de nuestros menores”, puntualizó.

En la residencia donde ocurrió el crimen no fue posible localizar a familiares que ofrecieran declaraciones tras la tragedia; sin embargo, en el lugar se observaron folletos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

Más temprano, el superintendente de la Policía, Joseph González, emitió expresiones sobre el caso.

“En el día de ayer (lunes) ocurrió una tragedia que ha impactado profundamente a todos en Puerto Rico y, directamente a quienes laboramos en la Policía de Puerto Rico: el asesinato de un niño de cinco años, nieto de una empleada civil que por décadas ha servido en la Oficina del Superintendente”, dijo, en declaraciones escritas.

“Como institución, estamos consternados por este suceso que enluta a una familia y sacude al pueblo de Puerto Rico, particularmente en medio de las festividades navideñas”, puntualizó González, quien aseguró que el caso fue atendido con el mismo rigor, compromiso y sentido de urgencia que otros casos que investigan.

