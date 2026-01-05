Investigan incidente violento donde habría muerto un niño de cinco años en Caguas

Un niño de cinco años falleció en lo que el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Caguas investiga como un incidente violento ocurrido durante la tarde del lunes en una residencia en la PR-789, sector Tamarindo del barrio Tomás de Castro, en el mencionado municipio.

La información preliminar fue confirmada por el director auxiliar del CIC de esa zona, el teniente Harry Sullivan, quien comentó a este medio que los hechos ocurrieron dentro del hogar.

“Hay una persona detenida”, reveló Sullivan a El Nuevo Día. “De primera instancia (parece ser) el padrastro. Pero todavía estamos confirmando”, agregó.

Según el teniente, todavía no se ha podido establecer si se trata de un caso de violencia de género, aunque estableció que “no se descarta nada”.

En la escena ya se encontraban las autoridades pertinentes para iniciar la investigación.

