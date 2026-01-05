Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan incidente violento donde habría muerto un niño de cinco años en Caguas

La Policía detuvo a una persona con relación a estos hechos

5 de enero de 2026 - 5:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La información preliminar confirmada por el director auxiliar del CIC, el teniente Harry Sullivan, quien comentó a este medio que los hechos ocurrieron dentro de la residencia. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un niño de cinco años falleció en lo que el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Caguas investiga como un incidente violento ocurrido durante la tarde del lunes en una residencia en la PR-789, sector Tamarindo del barrio Tomás de Castro, en el mencionado municipio.

RELACIONADAS

La información preliminar fue confirmada por el director auxiliar del CIC de esa zona, el teniente Harry Sullivan, quien comentó a este medio que los hechos ocurrieron dentro del hogar.

“Hay una persona detenida”, reveló Sullivan a El Nuevo Día. “De primera instancia (parece ser) el padrastro. Pero todavía estamos confirmando”, agregó.

Según el teniente, todavía no se ha podido establecer si se trata de un caso de violencia de género, aunque estableció que “no se descarta nada”.

En la escena ya se encontraban las autoridades pertinentes para iniciar la investigación.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMenores de edadCaguas
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: