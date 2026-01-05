Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo baleado de un hombre en Patillas

La Policía indicó que el occiso tenía varias heridas de bala

5 de enero de 2026 - 6:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Como evidencia se ocuparon seis casquillos de calibre .45 y un casquillo de calibre 9 milímetros, pero ninguna de las armas de fuego. (Archivo)
Hasta este domingo, la Policía había reportado tres asesinatos en el 2026, tres menos que los seis registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este domingo, en Patillas.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 3:42 p.m., en el sector Obén del barrio Cacao Bajo.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre una persona herida de bala

Agregó que, al llegar, los agentes encontraron sobre el pavimento “el cuerpo de Anthony Ramos Méndez, de 35 años, con múltiples heridas de bala, que le causaron la muerte en el lugar”.

La División de Homicidios busca corroborar si el móvil del asesinato pudiera estar relacionado con algún tipo de rencilla.

Hasta este domingo, la Policía había reportado tres asesinatos en el 2026, tres menos que los seis registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsPatillasAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: