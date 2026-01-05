Hallan el cuerpo baleado de un hombre en Patillas
La Policía indicó que el occiso tenía varias heridas de bala
5 de enero de 2026 - 6:41 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este domingo, en Patillas.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 3:42 p.m., en el sector Obén del barrio Cacao Bajo.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre una persona herida de bala
Agregó que, al llegar, los agentes encontraron sobre el pavimento “el cuerpo de Anthony Ramos Méndez, de 35 años, con múltiples heridas de bala, que le causaron la muerte en el lugar”.
La División de Homicidios busca corroborar si el móvil del asesinato pudiera estar relacionado con algún tipo de rencilla.
Hasta este domingo, la Policía había reportado tres asesinatos en el 2026, tres menos que los seis registrados a la misma fecha en el 2025.
