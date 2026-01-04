Bomberos atienden incendio en un concesionario de autos en la avenida Kennedy en San Juan

( Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico )

Un incendio se desató en un concesionario de carros en la Avenida Kennedy en San Juan durante la tarde del domingo.

Según la portavoz de prensa del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Ivonne Rosario, en la escena ya se encontraban unidades de esa agencia y el fuego se encontraba controlado.