Bomberos atienden incendio en un concesionario de autos en la avenida Kennedy en San Juan
El fuego está controlado
4 de enero de 2026 - 4:34 PM
Un incendio se desató en un concesionario de carros en la Avenida Kennedy en San Juan durante la tarde del domingo.
Según la portavoz de prensa del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Ivonne Rosario, en la escena ya se encontraban unidades de esa agencia y el fuego se encontraba controlado.
La información preliminar apunta a que se trató de un fuego en el concesionario de carros Porsche, aunque Rosario recalcó que por el momento no hay detalles de en qué zona del establecimiento ocurrió.
