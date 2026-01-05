Opinión
Octogenaria fallece en un accidente de tránsito en Guayama

La mujer viajaba como pasajera al momento del choque vehicular

5 de enero de 2026 - 7:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División Patrullas de Carreteras del área de Guayama. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer de 85 años falleció tras un accidente de tránsito en la madrugada de este domingo en Guayama, informó la Policía.

El incidente fue registrado a eso de las 12:08 a.m., en la carretera PR-3, intersección con la carretera PR-54.

Según la información, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un choque de autos.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “una mujer de 85 años que viajaba como pasajera, junto a su hijo, resultó con heridas de gravedad, por lo que fue transportada en un auto privado al hospital Menonita de Guayama, donde el médico de turno certificó su muerte”.

El agente Martín Sánchez, adscrito a la División Patrullas de Carreteras Guayama, y la fiscal Brenda Soto Santiago se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Policía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoGuayamaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
