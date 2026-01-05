Octogenaria fallece en un accidente de tránsito en Guayama

Una mujer de 85 años falleció tras un accidente de tránsito en la madrugada de este domingo en Guayama, informó la Policía.

El incidente fue registrado a eso de las 12:08 a.m., en la carretera PR-3, intersección con la carretera PR-54.

Según la información, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un choque de autos.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “una mujer de 85 años que viajaba como pasajera, junto a su hijo, resultó con heridas de gravedad, por lo que fue transportada en un auto privado al hospital Menonita de Guayama, donde el médico de turno certificó su muerte”.