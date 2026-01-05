Capturan a uno de los 10 más buscados en la región de Fajardo
Las autoridades federales se hicieron cargo de la custodia del sujeto, a quien le ocuparon un arma de fuego ilegal
5 de enero de 2026 - 9:27 AM
5 de enero de 2026 - 9:27 AM
La Policía arrestó este domingo a uno de los diez prófugos más buscados por las autoridades en la región de Fajardo.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que Alexis López López, de 46 años y residente en Luquillo, fue capturado por la División de Inteligencia y Arrestos Especiales del área de Fajardo.
“Contra López López pesaban cuatro órdenes de arresto vigentes por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley de Armas, robo y otros artículos del Código Penal, con fianzas ascendentes a $515,000, órdenes expedidas en los tribunales de Carolina y Fajardo”, apuntó la Uniformada.
Agregó que la detención se logró en la carretera PR-984, kilómetro 1.0, del barrio Juan Martín, de Luquillo.
Señaló que, al momento del arresto, le fue ocupada una pistola Glock 21, calibre 45, con una munición en la recámara y un cargador negro marca Glock.
“La pistola contaba con un aditamento para disparar en forma automática”, agregó el comunicado policiaco.
El arresto fue realizado por los agentes Héctor Maldonado Rodríguez y Kelvin Nieves Castro, bajo la supervisión del sargento Richard Medina.
La Oficina de Prensa de la Policía informó que la Agencia federal para el control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas inglés) asumió la jurisdicción del López López.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: