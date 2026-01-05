Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Capturan a uno de los 10 más buscados en la región de Fajardo

Las autoridades federales se hicieron cargo de la custodia del sujeto, a quien le ocuparon un arma de fuego ilegal

5 de enero de 2026 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que el arresto se realizó en Luquillo. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía arrestó este domingo a uno de los diez prófugos más buscados por las autoridades en la región de Fajardo.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que Alexis López López, de 46 años y residente en Luquillo, fue capturado por la División de Inteligencia y Arrestos Especiales del área de Fajardo.

“Contra López López pesaban cuatro órdenes de arresto vigentes por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley de Armas, robo y otros artículos del Código Penal, con fianzas ascendentes a $515,000, órdenes expedidas en los tribunales de Carolina y Fajardo”, apuntó la Uniformada.

Agregó que la detención se logró en la carretera PR-984, kilómetro 1.0, del barrio Juan Martín, de Luquillo.

Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. Johnsy Pagán Resto es buscado por cargos de secuestro, robo agravado y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $900,000. Edgardo Muñiz Curet enfrenta cargos por maltrato de personas de edad avanzada. Contra este pesa una fianza de $80 mil.
1 / 48 | En la mira de las autoridades: estos son los más buscados de Puerto Rico. Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. - Policía de Puerto Rico

Señaló que, al momento del arresto, le fue ocupada una pistola Glock 21, calibre 45, con una munición en la recámara y un cargador negro marca Glock.

“La pistola contaba con un aditamento para disparar en forma automática”, agregó el comunicado policiaco.

El arresto fue realizado por los agentes Héctor Maldonado Rodríguez y Kelvin Nieves Castro, bajo la supervisión del sargento Richard Medina.

La Oficina de Prensa de la Policía informó que la Agencia federal para el control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas inglés) asumió la jurisdicción del López López.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsLos más buscadosFajardoArrestos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: