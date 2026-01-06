Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A la cárcel tras no prestar fianza padre de menor de 5 años asesinado en Caguas

Christian Serrano Rosario, de 32 años, fue imputado de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas

6 de enero de 2026 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la Policía, la madre del menor llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 tras llegar al hogar y encontrarlo herido de arma blanca. (Pablo Martínez)
Por

El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Caguas, radicó este martes dos cargos contra Christian Serrano Rosario, de 32 años, por el asesinato de su hijo, de 5 años, en hechos registrados en Caguas durante la víspera del Día de Reyes.

RELACIONADAS

Ante la jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, los fiscales Dennis Soto Fantauzzi, Amed Rivera Millán y Stephanie Pérez Díaz radicaron un cargo por violación al artículo 93(a) del Código Penal –asesinato en primer grado– y un cargo por violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas.

La jueza Colón Massó encontró causa en ambos cargos y le fijó a Serrano Rosario una fianza de $850,000 por cada uno, para un total de $1.7 millones. Tras no prestar la fianza, el hombre fue ingresado a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el 13 de enero.

“Reconocemos el profundo dolor que provoca esta tragedia y expresamos nuestra solidaridad con la familia del niño… El Departamento de Justicia procesará este caso con el máximo rigor que dispone la ley y reafirmamos que, bajo esta administración, no existe espacio alguno para la violencia contra nuestra niñez”, expresó en declaraciones escritas la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

El asesinato del niño –cuyo nombre reservará este medio– se reportó en el sector El Tamarindo del barrio Tomás de Castro II, en Caguas. Según la Policía, la madre del menor llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 tras llegar al hogar y encontrarlo herido de arma blanca.

Tras los hechos, Serrano Rosario abandonó el lugar en un vehículo, pero fue arrestado por agentes de la Unidad Motorizada de Caguas, cerca de una farmacia Walgreens, en la calle Degetau,luego de una aparente persecución.

Según Justicia, el arma blanca que habría utilizado el imputado fue ocupada en la escena para el análisis correspondiente. Además, el vehículo del hombre fue ocupado.

“Podemos probar este caso”

Abordado por la prensa en la comandancia de Caguas, el fiscal Rivera Millán se mostró confiado en que cuentan con evidencia suficiente para procesar al padre del menor.

“Eso sin duda alguna, más allá de duda razonable. Podemos probar este caso”, enfatizó.

Asimismo, al preguntársele sobre información que ha trascendido, que apunta a que el imputado supuestamente padece de sus facultades mentales, el fiscal se limitó a responder: “En este momento, las únicas declaraciones que he emitido hasta ahora son las que vamos a estar haciendo”.

“Ciertamente, estamos investigando todos los ángulos, pero como esto es un caso que acabamos de radicar y va a estar prontamente ventilándose en el tribunal, no podemos emitir más declaraciones”, abundó Rivera Millán.

Inicialmente, la Policía indicó que se trataba de un caso de violencia doméstica; eso tras recibir una llamada en la que una persona alertó de una alegada situación de Ley 54. Sin embargo, al llegar a la escena, los oficiales se percataron de que se trataba del asesinato de un niño, descartando así el ángulo de violencia machista.

Más temprano este martes, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, descartó que hubiera historial o referidos de maltrato en la agencia sobre el menor o los padres.

Tags
AsesinatosCaguasPolicía de Puerto RicoDepartamento de Justicia
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: