A la cárcel tras no prestar fianza padre de menor de 5 años asesinado en Caguas

El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Caguas, radicó este martes dos cargos contra Christian Serrano Rosario, de 32 años, por el asesinato de su hijo, de 5 años, en hechos registrados en Caguas durante la víspera del Día de Reyes.

Ante la jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, los fiscales Dennis Soto Fantauzzi, Amed Rivera Millán y Stephanie Pérez Díaz radicaron un cargo por violación al artículo 93(a) del Código Penal –asesinato en primer grado– y un cargo por violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas.

La jueza Colón Massó encontró causa en ambos cargos y le fijó a Serrano Rosario una fianza de $850,000 por cada uno, para un total de $1.7 millones. Tras no prestar la fianza, el hombre fue ingresado a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el 13 de enero.

PUBLICIDAD

“Reconocemos el profundo dolor que provoca esta tragedia y expresamos nuestra solidaridad con la familia del niño… El Departamento de Justicia procesará este caso con el máximo rigor que dispone la ley y reafirmamos que, bajo esta administración, no existe espacio alguno para la violencia contra nuestra niñez”, expresó en declaraciones escritas la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

El asesinato del niño –cuyo nombre reservará este medio– se reportó en el sector El Tamarindo del barrio Tomás de Castro II, en Caguas. Según la Policía, la madre del menor llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 tras llegar al hogar y encontrarlo herido de arma blanca.

Tras los hechos, Serrano Rosario abandonó el lugar en un vehículo, pero fue arrestado por agentes de la Unidad Motorizada de Caguas, cerca de una farmacia Walgreens, en la calle Degetau,luego de una aparente persecución.

Según Justicia, el arma blanca que habría utilizado el imputado fue ocupada en la escena para el análisis correspondiente. Además, el vehículo del hombre fue ocupado.

“Podemos probar este caso”

Abordado por la prensa en la comandancia de Caguas, el fiscal Rivera Millán se mostró confiado en que cuentan con evidencia suficiente para procesar al padre del menor.

“Eso sin duda alguna, más allá de duda razonable. Podemos probar este caso”, enfatizó.

Asimismo, al preguntársele sobre información que ha trascendido, que apunta a que el imputado supuestamente padece de sus facultades mentales, el fiscal se limitó a responder: “En este momento, las únicas declaraciones que he emitido hasta ahora son las que vamos a estar haciendo”.

PUBLICIDAD

“Ciertamente, estamos investigando todos los ángulos, pero como esto es un caso que acabamos de radicar y va a estar prontamente ventilándose en el tribunal, no podemos emitir más declaraciones”, abundó Rivera Millán.

Inicialmente, la Policía indicó que se trataba de un caso de violencia doméstica; eso tras recibir una llamada en la que una persona alertó de una alegada situación de Ley 54. Sin embargo, al llegar a la escena, los oficiales se percataron de que se trataba del asesinato de un niño, descartando así el ángulo de violencia machista.