Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres balaceras dejan cinco heridos en Villalba, Cataño y Río Piedras

Los casos fueron reportados, por separado, en menos de dos horas en la madrugada de este domingo

18 de enero de 2026 - 7:01 AM

Updated At

Actualizado el 18 de enero de 2026 - 7:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella establece que en el lugar operaba una "barbería clandestina". (GFR Media)
Uno de los casos fue reportado cerca de un negocio en Villalba.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cinco personas resultaron heridos de bala en tres tiroteos que son investigados por la Policía desde la madrugada de este domingo.

RELACIONADAS

El primero de los casos fue reportado a eso de la 1:37 a.m., cerca de un negocio en la calle 2, intersección con la carretera PR-151, en Villalba.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones. Cuando llegaron los agentes, encontraron a dos heridos en circunstancias que están bajo investigación. Los heridos son un hombre de 39 años y un joven 19 años.

Poco después, en un caso no relacionado, a eso de las 2:10 a.m., un hombre de 31 años llegó herido de bala a un hospital en Dorado.

Según la Uniformada, el hombre alegó que los hechos habían ocurrido en algún lugar entre la carretera PR-5 y el expreso PR-22 en Cataño.

En otro caso separado, a eso de las 3:09 a.m., la Policía registró dos heridos de bala en la avenida Barbosa, intersección con la carretera Ramón López, cerca del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Los dos heridos son un hombre de 24 años y un joven de 19 años.

De inmediato, no se precisó la condición de salud de los cinco baleados.

Correcciones y Aclaraciones

18 de enero de 2026, 7:31 a.m.- Una versión anterior de esta nota indicó que uno de los tiroteos ocurrió en Bayamón. La Policía luego precisó que fue en Cataño.

Villalba Río Piedras Cataño



Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
