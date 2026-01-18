Asesinan a dos hombres frente a un negocio en Toa Baja

Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado en Toa Baja.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:38 p.m., frente a un negocio, en la calle Muñoz Rivera.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre que falleció baleado en la escena, mientras que otro herido falleció posteriormente.

Los occisos fueron identificados como Héctor Pérez Rivera, de 53 años y residente de Toa Baja, y Erick Yamil Mercado Soto, de 38 años y vecino de Quebradillas.

Según la Policía, Perez Rivera había sido procesado en el pasado por asesinato y violación a la Ley 8.