Asesinan a dos hombres frente a un negocio en Toa Baja
Las víctimas tenían 53 y 38 años
18 de enero de 2026 - 6:26 AM
Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado en Toa Baja.
Los hechos fueron reportados a eso de las 6:38 p.m., frente a un negocio, en la calle Muñoz Rivera.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones.
Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre que falleció baleado en la escena, mientras que otro herido falleció posteriormente.
Los occisos fueron identificados como Héctor Pérez Rivera, de 53 años y residente de Toa Baja, y Erick Yamil Mercado Soto, de 38 años y vecino de Quebradillas.
Según la Policía, Perez Rivera había sido procesado en el pasado por asesinato y violación a la Ley 8.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 17 asesinatos en el 2026, 13 menos que los 30 registrados a la misma fecha en el 2025.
