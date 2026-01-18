Opinión
Asesinan a dos hombres frente a un negocio en Toa Baja

Las víctimas tenían 53 y 38 años

18 de enero de 2026 - 6:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena donde fueron atacados se ocuparon 23 casquillos de calibre 9 milímetros, un casquillo de calibre .40, tres proyectiles y dos plomos.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 17 asesinatos en el 2026, 13 menos que los 30 registrados a la misma fecha en el 2025. (david.villafane@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado en Toa Baja.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:38 p.m., frente a un negocio, en la calle Muñoz Rivera.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre que falleció baleado en la escena, mientras que otro herido falleció posteriormente.

Los occisos fueron identificados como Héctor Pérez Rivera, de 53 años y residente de Toa Baja, y Erick Yamil Mercado Soto, de 38 años y vecino de Quebradillas.

Según la Policía, Perez Rivera había sido procesado en el pasado por asesinato y violación a la Ley 8.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 17 asesinatos en el 2026, 13 menos que los 30 registrados a la misma fecha en el 2025.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
