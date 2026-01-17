En Trujillo Alto: asesinan a balazos a un hombre
17 de enero de 2026 - 9:38 AM
Un hombre fue asesinado en la madrugada de este sábado en la carretera PR-845, kilómetro 5.2, en Trujillo Alto.
El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona sobre el pavimento.
Cuando los agentes llegaron a la escena, localizaron el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.
El occiso fue descrito como un hombre de tez blanca y con una estatura aproximada de cinco pies y cinco pulgadas. Al momento de los hechos, vestía una camisa verde, un pantalón negro con diseño de leopardo y un gorro negro.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga los hechos.
