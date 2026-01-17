Vehículo se estrella contra negocio en Río Grande y causa la muerte de una joven de 20 años

Una joven de 20 años falleció y su hermano de 19 resultó herido en la tarde del viernes luego de que un vehículo se estrellara contra un establecimiento en el que se encontraban en Río Grande.

Según el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron en el negocio Suchy To Go, ubicado en la calle Main.

De acuerdo con las autoridades, la conductora de una Kia Soul transitaba por el mencionado lugar, cuando perdió el control del vehículo, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Acto seguido, el auto chocó contra el negocio, logrando acceso al interior. En el lugar, se encontraba Odemarys García Mercado, quien fue impactada por el carro.

Tras el incidente, García Mercado recibió heridas que le provocaron la muerte. Mientras, su hermano resultó con lesiones en el rostro y la cabeza, por lo que fue transportado a un hospital, donde su condición fue descrita como estable.

En entrevista con Noticentro de WAPA-TV, el padre de la joven narró el trágico momento en el que se enteró de la noticia.