Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vehículo se estrella contra negocio en Río Grande y causa la muerte de una joven de 20 años

El hermano de la víctima también resultó herido en el incidente

17 de enero de 2026 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División Patrullas y Carreteras de Fajardo investiga los hechos. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una joven de 20 años falleció y su hermano de 19 resultó herido en la tarde del viernes luego de que un vehículo se estrellara contra un establecimiento en el que se encontraban en Río Grande.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron en el negocio Suchy To Go, ubicado en la calle Main.

De acuerdo con las autoridades, la conductora de una Kia Soul transitaba por el mencionado lugar, cuando perdió el control del vehículo, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Acto seguido, el auto chocó contra el negocio, logrando acceso al interior. En el lugar, se encontraba Odemarys García Mercado, quien fue impactada por el carro.

Tras el incidente, García Mercado recibió heridas que le provocaron la muerte. Mientras, su hermano resultó con lesiones en el rostro y la cabeza, por lo que fue transportado a un hospital, donde su condición fue descrita como estable.

En entrevista con Noticentro de WAPA-TV, el padre de la joven narró el trágico momento en el que se enteró de la noticia.

“Yo estoy laborando cuando mi hijo me llama por teléfono a través de cámara, que me extrañó. Cuando lo veo ensangrentado, me dice: ‘¡Papá! Pillaron a Odemarys. No responde’. Apenas tenía 20 añitos. En dos meses, cumplía 21. No es fácil, de verdad", expresó el padre.

Tags
Breaking NewsRío GrandeAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 17 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: