Últimas Noticias
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a “kitesurfista” en playa del Condado

Personal de la Unidad Marítima de la OMME en San Juan realizó el exitoso rescate del hombre de 31 años en la costa frente a la Plaza del Indio

17 de enero de 2026 - 10:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un hombre que practicaba el deporte del “Sky Surf” frente a la costa del Condado y no pudo regresar por sus propios medios a tierra firme, fue rescatado a salvo por personal de la Unida Marítima de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan en la tarde de este viernes (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre que practicaba el deporte del kitesurf frente a la costa de Condado y no pudo regresar por sus propios medios a la orilla fue rescatado a salvo por personal de la Unida Marítima de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan en la tarde de este viernes, informó la Oficina de Prensa del Ayuntamiento a través de una comunicación escrita.

RELACIONADAS

Como parte del plan operacional que se mantiene activo mientras se celebran las Fiestas de la Calle San Sebastián, la OMME activó su unidad marítima tras recibirse la llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertando sobre la situación.

“La embarcación municipal logró divisar a la persona en el agua y se efectuó un acercamiento controlado para realizar un rescate directo desde la unidad marítima”, indica la misiva.

“Una vez a bordo, se llevó a cabo una entrevista inicial, durante la cual el individuo indicó que el viento lo había derribado por completo, impidiéndole continuar con la práctica del sky surf, por lo que intentaba nadar de regreso a la orilla”, añade.

Un hombre que practicaba el deporte del “Sky Surf” frente a la costa del Condado y no pudo regresar por sus propios medios a tierra firme, fue rescatado a salvo por personal de la Unida Marítima de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan en la tarde de este viernes
Un hombre que practicaba el deporte del "Sky Surf" frente a la costa del Condado y no pudo regresar por sus propios medios a tierra firme, fue rescatado a salvo por personal de la Unida Marítima de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan en la tarde de este viernes (Suministrada)

El hombre fue identificado como Rafael Adizes, de 31 años, quien fue atendido por el personal de la OMME y, tras confirmar su condición como estable, fue trasladado y dejado en un punto seguro cercano a la orilla.

El director de la agencia, Carlos Acevedo, destacó la preparación del personal que participó en la intervención.

“Nuestro equipo está adiestrado para actuar con rapidez y precisión en este tipo de escenarios”, dijo.

“Contar con la única unidad marítima de manejo de emergencias a nivel municipal es parte de nuestro compromiso con la seguridad de residentes y visitantes, y seguiremos fortaleciendo estos recursos para responder de manera efectiva en nuestras costas”, añadió por su parte el alcalde, Miguel Romero Lugo.

Los accidentes relacionados al “sky surfing” o “kitesurfing” aparentar ser comunes en la popular zona turística.

Un hombre que practicaba el deporte del “Sky Surf” frente a la costa del Condado y no pudo regresar por sus propios medios a tierra firme, fue rescatado a salvo por personal de la Unida Marítima de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan en la tarde de este viernes
Un hombre que practicaba el deporte del "Sky Surf" frente a la costa del Condado y no pudo regresar por sus propios medios a tierra firme, fue rescatado a salvo por personal de la Unida Marítima de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan en la tarde de este viernes (Suministrada)

En julio de 2025, El Nuevo Día reportó el rescate de seis kitesurfistas afectados por las condiciones del tiempo frente a la playa Ocean Park, por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y personal de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) del Negociado de la Policía.

Asimismo, en noviembre pasado, personal de la OMME de San Juan respondió a otra emergencia reportada en la playa del Condado, detrás del hotel Marriott, donde dos practicantes de kitesurfing fueron arrastrados por la corriente marina.

Tan reciente como en enero de 2026, una mujer de 28 años y un hombre de 26 años que se encontraban de visita en Puerto Rico también fueron rescatados en buen estado por personal municipal mientras practicaban el deporte luego de que se les imposibilitara maniobrar con su equipo luego de que el viento cesara, provocando que la corriente comenzara a arrastrarlos mar adentro.

Tags
Breaking NewsMunicipio de San JuanCondadoSurfRescates
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
