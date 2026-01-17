Rescatan a “kitesurfista” en playa del Condado

Un hombre que practicaba el deporte del kitesurf frente a la costa de Condado y no pudo regresar por sus propios medios a la orilla fue rescatado a salvo por personal de la Unida Marítima de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan en la tarde de este viernes, informó la Oficina de Prensa del Ayuntamiento a través de una comunicación escrita.

Como parte del plan operacional que se mantiene activo mientras se celebran las Fiestas de la Calle San Sebastián, la OMME activó su unidad marítima tras recibirse la llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertando sobre la situación.

“La embarcación municipal logró divisar a la persona en el agua y se efectuó un acercamiento controlado para realizar un rescate directo desde la unidad marítima”, indica la misiva.

“Una vez a bordo, se llevó a cabo una entrevista inicial, durante la cual el individuo indicó que el viento lo había derribado por completo, impidiéndole continuar con la práctica del sky surf, por lo que intentaba nadar de regreso a la orilla”, añade.

Un hombre que practicaba el deporte del “Sky Surf” frente a la costa del Condado y no pudo regresar por sus propios medios a tierra firme, fue rescatado a salvo por personal de la Unida Marítima de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan en la tarde de este viernes (Suministrada)

El hombre fue identificado como Rafael Adizes, de 31 años, quien fue atendido por el personal de la OMME y, tras confirmar su condición como estable, fue trasladado y dejado en un punto seguro cercano a la orilla.

El director de la agencia, Carlos Acevedo, destacó la preparación del personal que participó en la intervención.

“Nuestro equipo está adiestrado para actuar con rapidez y precisión en este tipo de escenarios”, dijo.

“Contar con la única unidad marítima de manejo de emergencias a nivel municipal es parte de nuestro compromiso con la seguridad de residentes y visitantes, y seguiremos fortaleciendo estos recursos para responder de manera efectiva en nuestras costas”, añadió por su parte el alcalde, Miguel Romero Lugo.

Los accidentes relacionados al “sky surfing” o “kitesurfing” aparentar ser comunes en la popular zona turística.

En julio de 2025, El Nuevo Día reportó el rescate de seis kitesurfistas afectados por las condiciones del tiempo frente a la playa Ocean Park, por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y personal de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) del Negociado de la Policía.

Asimismo, en noviembre pasado, personal de la OMME de San Juan respondió a otra emergencia reportada en la playa del Condado, detrás del hotel Marriott, donde dos practicantes de kitesurfing fueron arrastrados por la corriente marina.