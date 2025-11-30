Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a dos practicantes de “skydiving” que fueron arrastrados por la corriente en Condado

Ocurrió en la playa detrás del hotel Marriott y los afectados fueron dos estadounidenses de 36 y 48 años

30 de noviembre de 2025 - 6:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente ocurrió en la tarde del domingo. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Personal de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan respondió en la tarde de este domingo a una emergencia reportada en la playa del Condado, detrás del hotel Marriott, en San Juan, donde dos practicantes de skydiving fueron arrastrados por la corriente marina.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa de la agencia, se trataba de una mujer de 36 años y un hombre de 48, ambos estadounidenses que llevan varios meses residiendo en Puerto Rico. El incidente habría ocurrido cuando la vela del artefacto no logró elevarse debido a una disminución en el la fuerza del viento.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 habría alertado sobre el incidente, por lo que se activó la movilización inmediata de la Unidad de Respuesta Rápida y la División Marítima del Municipio de San Juan.

El atardecer se puede apreciar en la playa la Pocita de la Princesa y playa Villa Pesquera. La Pocita de la Princesa se caracteriza por su amplia camada de arena donde también se aprecia los acantilados de Isabela. El Morro ofrece una perspectiva única del atardecer sobre la bahía de San Juan, con la silueta de la histórica fortaleza y el mar como telón de fondo.Cerro del Muerto, el corazón montañoso de Puerto Rico, se consolida como un mirador natural privilegiado para quienes buscan atardeceres panorámicos y fuera de lo común.
1 / 11 | Estos son los mejores lugares para ver el atardecer en Puerto Rico. El atardecer se puede apreciar en la playa la Pocita de la Princesa y playa Villa Pesquera. La Pocita de la Princesa se caracteriza por su amplia camada de arena donde también se aprecia los acantilados de Isabela. - Isabel Ferré Sadurní

De acuerdo al comunicado, la embarcación municipal rescató a uno de los practicantes, mientras que la Guardia Costanera extrajo al segundo. Ambas personas se encuentran en buen estado de salud y no fue necesario proveerle servicios de salud adicionales.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Quiero reconocer la labor de nuestras unidades municipales, quienes actuaron con rapidez y profesionalismo para evitar un desenlace mayor. La seguridad en nuestras playas es un trabajo continuo y estamos preparados para responder con eficacia ante cualquier situación”, expresó el alcalde Miguel Romero Lugo en declaraciones escritas.

Por su parte, Carlos Acevedo, director de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan, resaltó la labor del equipo de respuesta.

“Nuestro equipo está entrenado para responder con rapidez y precisión en escenarios marítimos. Hoy demostraron nuevamente su compromiso con la seguridad de todos los que disfrutan de las playas de nuestra ciudad”, expresó.

Tags
Breaking NewsCondadoRescatesSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 30 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: