Rescatan a dos practicantes de “skydiving” que fueron arrastrados por la corriente en Condado

Estos son los mejores lugares para ver el atardecer en Puerto Rico

El atardecer se puede apreciar en la playa la Pocita de la Princesa y playa Villa Pesquera. La Pocita de la Princesa se caracteriza por su amplia camada de arena donde también se aprecia los acantilados de Isabela.

Isabel Ferré Sadurní