Rescatan a dos practicantes de “skydiving” que fueron arrastrados por la corriente en Condado
Ocurrió en la playa detrás del hotel Marriott y los afectados fueron dos estadounidenses de 36 y 48 años
30 de noviembre de 2025 - 6:11 PM
Personal de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan respondió en la tarde de este domingo a una emergencia reportada en la playa del Condado, detrás del hotel Marriott, en San Juan, donde dos practicantes de skydiving fueron arrastrados por la corriente marina.
Según un comunicado de prensa de la agencia, se trataba de una mujer de 36 años y un hombre de 48, ambos estadounidenses que llevan varios meses residiendo en Puerto Rico. El incidente habría ocurrido cuando la vela del artefacto no logró elevarse debido a una disminución en el la fuerza del viento.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 habría alertado sobre el incidente, por lo que se activó la movilización inmediata de la Unidad de Respuesta Rápida y la División Marítima del Municipio de San Juan.
De acuerdo al comunicado, la embarcación municipal rescató a uno de los practicantes, mientras que la Guardia Costanera extrajo al segundo. Ambas personas se encuentran en buen estado de salud y no fue necesario proveerle servicios de salud adicionales.
“Quiero reconocer la labor de nuestras unidades municipales, quienes actuaron con rapidez y profesionalismo para evitar un desenlace mayor. La seguridad en nuestras playas es un trabajo continuo y estamos preparados para responder con eficacia ante cualquier situación”, expresó el alcalde Miguel Romero Lugo en declaraciones escritas.
Por su parte, Carlos Acevedo, director de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan, resaltó la labor del equipo de respuesta.
“Nuestro equipo está entrenado para responder con rapidez y precisión en escenarios marítimos. Hoy demostraron nuevamente su compromiso con la seguridad de todos los que disfrutan de las playas de nuestra ciudad”, expresó.
