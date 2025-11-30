Tiroteo resulta con una joven y un hombre heridos de bala en Barranquitas

Una joven de 19 años y un hombre de 62 años resultaron heridos de bala en un tiroteo esta madrugada en Barranquitas, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:38 a.m., en el kilometro 8.2 de la carretera PR-772, en el barrio Cañabón.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertaba a la uniformada de detonaciones.

Al llegar los agentes, fueron informados que “resultaron con varias heridas de bala, una mujer de 19 años y un hombre de 62 años, los cuales fueron transportados a un Hospital del área para ser atendidos por el doctor de turno”, agregó el comunicado policiaco.

Señaló que al momento se desconocía la condición de ambos heridos.