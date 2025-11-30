Tiroteo resulta con una joven y un hombre heridos de bala en Barranquitas
El caso fue reportado en horas de la madrugada
30 de noviembre de 2025 - 12:15 PM
Una joven de 19 años y un hombre de 62 años resultaron heridos de bala en un tiroteo esta madrugada en Barranquitas, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 2:38 a.m., en el kilometro 8.2 de la carretera PR-772, en el barrio Cañabón.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertaba a la uniformada de detonaciones.
Al llegar los agentes, fueron informados que “resultaron con varias heridas de bala, una mujer de 19 años y un hombre de 62 años, los cuales fueron transportados a un Hospital del área para ser atendidos por el doctor de turno”, agregó el comunicado policiaco.
Señaló que al momento se desconocía la condición de ambos heridos.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito está a cargo de la pesquisa.
