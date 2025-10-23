Opinión
23 de octubre de 2025
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Infante de 27 días de nacido llega con fractura en el húmero a hospital de Barranquitas

La Policía y el Departamento de la Familia investigan el caso reportado durante la tarde del miércoles

23 de octubre de 2025 - 9:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso se reportó en la tarde del miércoles. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

Las autoridades investigan el caso de un infante de 27 días de nacido que fue llevado con una fractura en el húmero derecho a un hospital en Barranquitas.

Según el informe, una llamada recibida en horas de la tarde del miércoles en el cuartel de la Policía de Barranquitas alertó sobre un “incidente desgraciado”.

El infante fue llevado a un hospital en Barranquitas, donde fue atendido por una doctora que diagnosticó que el menor tenía una fractura en el húmero derecho, en hechos que se encuentran bajo investigación. El húmero es el hueso que va del hombro hasta el codo.

Posteriormente, el infante fue referido al Centro Médico en Río Piedras, confirmó la Uniformada.

Ante esto, se activó el protocolo y se refirió el caso al Departamento de la Familia y a la División de Delitos Sexuales y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.

Tags
Seguridad
Maltrato de menores
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
