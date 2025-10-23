Infante de 27 días de nacido llega con fractura en el húmero a hospital de Barranquitas

Las autoridades investigan el caso de un infante de 27 días de nacido que fue llevado con una fractura en el húmero derecho a un hospital en Barranquitas.

Según el informe, una llamada recibida en horas de la tarde del miércoles en el cuartel de la Policía de Barranquitas alertó sobre un “incidente desgraciado”.

El infante fue llevado a un hospital en Barranquitas, donde fue atendido por una doctora que diagnosticó que el menor tenía una fractura en el húmero derecho, en hechos que se encuentran bajo investigación. El húmero es el hueso que va del hombro hasta el codo.

Posteriormente, el infante fue referido al Centro Médico en Río Piedras, confirmó la Uniformada.