NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan pérdidas de cientos de miles de dólares tras robo de prendas en joyería de Humacao

Los hechos fueron reportados en la madrugada del domingo

30 de noviembre de 2025 - 10:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella establece que en el lugar operaba una "barbería clandestina". (GFR Media)
El querellante indicó que también robaron el sistema de cámaras de seguridad.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan el robo de costosas prendas tras un escalamiento en una joyería de Humacao.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:45 a.m., en la joyería Ramallah, ubicada en la calle Font Martelo.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que, según el querellante, “alguien utilizando una máquina de acetileno rompió la puerta posterior del establecimiento”, logrando “acceso al interior”.

Agregó que esa persona o personas robaron “una cantidad indeterminada de prendas de oro y el sistema de cámaras de seguridad”.

“La propiedad hurtada y los daños fueron estimados en $129.000 dólares”, señaló el informe policiaco.

Agentes adscritos a la división de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continúan con la pesquisa.

Tags
Policía de Puerto RicoRobosHumacaoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
El diario de hoy
domingo, 30 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
¿Quiénes somos?

