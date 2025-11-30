Reportan pérdidas de cientos de miles de dólares tras robo de prendas en joyería de Humacao

Las autoridades investigan el robo de costosas prendas tras un escalamiento en una joyería de Humacao.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:45 a.m., en la joyería Ramallah, ubicada en la calle Font Martelo.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que, según el querellante, “alguien utilizando una máquina de acetileno rompió la puerta posterior del establecimiento”, logrando “acceso al interior”.

Agregó que esa persona o personas robaron “una cantidad indeterminada de prendas de oro y el sistema de cámaras de seguridad”.

“La propiedad hurtada y los daños fueron estimados en $129.000 dólares”, señaló el informe policiaco.