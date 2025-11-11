Reportan un carjacking en playa de Humacao

Un hombre fue víctima de un carjacking en la madrugada de este martes en Humacao, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 12:14 a.m., en el área playa El Amarillo, ubicada en el kilómetro 7.3 de la carretera PR-3, en el barrio Punta Santiago.

Según la denuncia, el querellante se encontraba en el lugar cuando “un automóvil con varias personas en su interior se detuvo a su lado”.

“Acto seguido, los individuos se le acercaron portando armas de fuego, bajo intimidación y amenaza, lo despojaron de su vehículo marca Kia, modelo Forte LXS, color gris, del año 2022 tablilla JXA-176”, apuntó el informe policiaco.

“El perjudicado resultó ileso, mientras que los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, agregó.