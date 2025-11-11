Opinión
11 de noviembre de 2025
79°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan un carjacking en playa de Humacao

El vehículo robado a mano armada fue descrito como un Kia Forte LXS gris del 2022 con tablilla JXA-176

11 de noviembre de 2025 - 7:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El querellante se encontraba en el lugar cuando “un automóvil con varias personas en su interior se detuvo a su lado”. (HERIBERTO CASTRO)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue víctima de un carjacking en la madrugada de este martes en Humacao, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 12:14 a.m., en el área playa El Amarillo, ubicada en el kilómetro 7.3 de la carretera PR-3, en el barrio Punta Santiago.

Según la denuncia, el querellante se encontraba en el lugar cuando “un automóvil con varias personas en su interior se detuvo a su lado”.

“Acto seguido, los individuos se le acercaron portando armas de fuego, bajo intimidación y amenaza, lo despojaron de su vehículo marca Kia, modelo Forte LXS, color gris, del año 2022 tablilla JXA-176”, apuntó el informe policiaco.

“El perjudicado resultó ileso, mientras que los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, agregó.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Humacao continúan con la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
