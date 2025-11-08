Opinión
8 de noviembre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan carjacking reportado frente a negocio de Guaynabo

Dos hombres encapuchados y portando un arma de fuego interceptaron a la víctima que salió de un negocio a las 6:00 a.m.

8 de noviembre de 2025 - 5:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima indicó que los individuos lo llevaron hasta un banco y luego lo dejaron en la marginal de la carretera PR-199. (HERIBERTO CASTRO)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un carjacking fue reportado en la mañana del sábado frente a un negocio de comidas y bebidas localizado en la calle Roma de Guaynabo, informó la Policía.

Según el informe de novedades, un conductor reportó ser víctima del robo a las 6:00 a.m.

Allí, indicó la víctima, dos hombres encapuchados, vestidos de negro, y uno de ellos portando un arma de fuego, se le acercaron cuando se disponía a abordar su pick-up Ford F-150 negra de 2023 (con tablilla 1160503) y lo obligaron a moverse al asiento del pasajero.

Posteriormente, lo condujeron hacia la sucursal de Oriental Bank, localizada en la avenida Alejandrino en Puerto Nuevo, y de ahí, lo dejaron en un punto de la marginal, en la carretera PR-199, no sin antes despojarlo del vehículo y de su cartera, que contenía documentos personales.

Los individuos no le causaron daño físico a la víctima.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
