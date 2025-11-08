Investigan carjacking reportado frente a negocio de Guaynabo

Un carjacking fue reportado en la mañana del sábado frente a un negocio de comidas y bebidas localizado en la calle Roma de Guaynabo, informó la Policía.

Según el informe de novedades, un conductor reportó ser víctima del robo a las 6:00 a.m.

Allí, indicó la víctima, dos hombres encapuchados, vestidos de negro, y uno de ellos portando un arma de fuego, se le acercaron cuando se disponía a abordar su pick-up Ford F-150 negra de 2023 (con tablilla 1160503) y lo obligaron a moverse al asiento del pasajero.

Posteriormente, lo condujeron hacia la sucursal de Oriental Bank, localizada en la avenida Alejandrino en Puerto Nuevo, y de ahí, lo dejaron en un punto de la marginal, en la carretera PR-199, no sin antes despojarlo del vehículo y de su cartera, que contenía documentos personales.

Los individuos no le causaron daño físico a la víctima.